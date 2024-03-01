Третья штурмовая о ситуации вокруг Авдеевки: тактика врага изменилась, мы постоянно в боях

Российские военные изменили тактику боев и начали давить по всей полосе вокруг Авдеевки.

Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По его словам, тактика врага изменилась, ведь нельзя воевать все равно в поле, в лесополосе и в городской застройке.

"Характер действий отличается, однако общая стратегия остается: ах***вшее количество пехоты, усиленное авиацией, артиллерией, техникой", - написал Жорин.

Он отметил, что с начала работы Третьей штурмовой бригады возле Авдеевки для украинских военных мало что изменилось. Они постоянно находятся в боях.

"Мы постоянно в боях, или отбиваем штурмы, или реализуем собственные контратакующие действия", - подчеркнул он.

Ситуация на Авдеевском направлении

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки Донецкой области, которая находилась под угрозой окружения врагом. 18 февраля спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из города.

При этом российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами, давят на окрестные деревни. 26 февраля ВСУ осуществили отход от села Ласточкино Донецкой област , которое расположено в 6 км от Авдеевки. Кроме того, 27 февраля ВСУ отошли от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что российские войска имеют локальные успехи на Авдеевском направлении. Это связано с несколькими факторами, хотя ситуация на этом участке фронта остается динамичной.

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