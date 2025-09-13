Атака на Польшу и приезд Келлога – главное о мирных переговорах за неделю

Пока Дональд Трамп поставил свои миротворческие усилия на паузу (исключение – очередной визит Кита Келлога в Киев), Россия впервые целенаправленно атаковала Польшу , а уже через два дня вместе с Беларусью начала бряцать оружием в ходе учений "Запад-2025" .

РБК-Украина рассказывает, как эти и другие события повлияли на общее состояние переговорного процесса.

Главное:

Какое влияние российского удара по Польше на переговоры?

Что о переговорах заявлял Трамп?

О чем говорили Зеленский и Келлог в Киеве?

Удар по Польше

Россия продолжает масштабные ракетно-дронные обстрелы территории Украины. Более того, в ночь на 10 сентября 19 российских дронов залетели на территорию Польши.

Премьер-министр Дональд Туск сначала назвал атаку "масштабной провокацией", но впоследствии по требованию Польши была задействована статья 4 Североатлантического договора, которая предусматривает консультации между членами НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов оказать Польше помощь в развитии системы оповещения и противовоздушной защиты. Впоследствии Украина и Польша договорились о тренировках польских военных по отражению дроновых атак.

Руководство США отреагировало на события очень осторожно. Президент США Дональд Трамп сначала убежал от журналистов, которые пытались спросить его об этом, потом предположил, что российские беспилотники могли попасть в Польшу случайно. И в конце концов, заявил, что российский диктатор не должен приближаться к Польше, но на вопрос о защите союзника ответил отрицательно.

"Я не собираюсь никого защищать, они (дроны - ред.) были сбиты и упали в одну из областей. Но он (Путин, - ред.) все равно не должен приближаться к Польше в любом случае", – коротко ответил Трамп на вопрос журналистов.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил о солидарности с Польшей, но не уточнил, какие именно шаги Штаты планируют предпринять.

"Мы поддерживаем наших союзников НАТО перед нарушением воздушного пространства и будем защищать каждый дюйм территории НАТО", – подчеркнул Уитакер.

В то же время европейские члены НАТО отреагировали более решительно. Франция и Германия и Великобритания усилят свое военное присутствие в Польше. В частности, речь идет об увеличении количества самолетов, которые будут патрулировать небо.

В контексте переговоров этот инцидент показал, что Россия вместо снижения напряжения наоборот поднимает ставки и идет на эскалацию в войне.

США – топтание на месте

На фоне событий в Польше организация возможной встречи с участием Трампа, Зеленского и Путина отошла на второй план. Даже на уровне заявлений никакого прогресса на этом направлении не видно.

В начале недели Трамп заявлял, что в ближайшее время поговорит с Путиным. Однако в течение недели новостей об их разговоре так и не появилось.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что сейчас наступил этап, когда удалось сузить круг вопросов до нескольких основных.

"Один из них касается территории. Россияне хотят получить около 6000 квадратных километров, которые они еще не завоевали военной силой. Вот чего хотят россияне. С другой стороны, украинцы хотят гарантий безопасности, будь то от европейцев или от кого-то другого", – пояснил Вэнс.

По словам политика, администрация Трампа не стремится к экономической изоляции России, ведь это якобы усложнит достижение мира в Украине.

12 мая у Трампа спросили, заканчивается ли у него терпение в отношении российского диктатора Владимира Путина.

"Да, оно заканчивается и очень быстро, но для танго нужны двое. Это странно. Когда Путин хотел это сделать, Зеленский не хотел. Когда Зеленский хотел, Путин не хотел", – считает Трамп.

По его мнению, сейчас Зеленский хочет мира, а Путин – под вопросом. И поэтому США придется действовать "очень жестко". Однако ни сроков этих действий, ни их содержания Трамп в очередной раз не объявил.

Поездки спецпредставителей

В понедельник в Вашингтон прибыл специальный посланник Евросоюза Дэвид О'Салливан. Он обсудил с командой Трампа новый пакет санкций против России.

По данным Financial Times, чиновники Евросоюза обсуждают потенциальные санкции против Китая и других третьих стран за покупку российской нефти и газа. Однако предложения ЕС по вторичным санкциям находятся "на очень ранней стадии". А вероятность их введения будет зависеть от позиции США и их готовности бороться с импортом российских энергоносителей со стороны Китая.

В свою очередь, в Киев приехал спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог. Президент Зеленский обсудил с ним проекты в рамках инициативы PURL (покупки американского оружия за счет стран Европы) и финансирование и покупку систем Patriot.

Кроме того, стороны коснулись вопросов давления на Россию и тарифно-санкционной политики, чтобы все же провести встречу на уровне лидеров государств как можно быстрее.