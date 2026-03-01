ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния

Воскресенье 01 марта 2026 10:42
UA EN RU
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния Фото: Андрей Сибига (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о стремительном падении влияния России в мире после краха режимов бывшего президента Сирии Башар аль-Асада, экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X (Twitter).

Читайте также: "Удар невиданной силы": Трамп пригрозил Ирану расплатой за подготовку новой атаки

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин оказался ненадежным союзником, который не смог помочь своим ближайшим партнерам.

Потеря союзников и падение влияния РФ

Сибига отметил, что за чуть более чем год российский диктатор потерял трех ключевых приспешников - Асада, Мадуро и Хаменеи. При этом Москва не оказала действенной помощи ни одному из них в критический момент. По мнению министра, эта динамика доказывает три важных факта.

Во-первых, Россия не является надежным союзником даже для тех режимов, которые полностью от нее зависят. Во-вторых, пока РФ погрязла в "бессмысленной войне" против Украины, которую она никогда не выиграет, ее глобальное влияние драматически сокращается.

Неизбежность падения путинского режима

Министр подчеркнул, что процесс свержения диктаторов является "эффектом домино", который в конце концов приведет к краху самого Путина.

"Падение Путина однажды является неизбежным. Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы приблизить этот радостный день и обеспечить ответственность за все российские преступления. Справедливость неизбежна", - заявил Сибига.

Удары по Ирану

28 февраля вооруженные силы США и Израиля осуществили превентивную военную операцию против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, целью кампании является полная ликвидация угроз со стороны действующего иранского режима. На всей территории Израиля сейчас действует чрезвычайное положение.

В ответ на атаку Тегеран выпустил ракеты по израильской территории, а также нанес удары по американским военным базам в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии.

Согласно последним данным, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Также сообщается о гибели четырех членов его семьи и ряда высокопоставленных чиновников в результате авиаударов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирак Иран Ближний восток Андрей Сибига
Новости
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше