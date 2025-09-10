Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс

Переговоры о завершении войны между Россией и Украиной и Россией продолжаются. Ключевыми остались два вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Венса.

Вэнс отметил, что сейчас наступил этап, когда удалось сузить круг вопросов до нескольких основных.

"Один из них касается территории. Россияне хотят получить около 6000 квадратных километров, которые они еще не завоевали военной силой. Вот чего хотят россияне. С другой стороны, украинцы хотят гарантий безопасности, то ли от европейцев, то ли от кого-то другого", - подчеркнул вице-президент США.

Он пояснил, что украинцы хотят быть уверены, что если соглашение будет заключено, то россияне через несколько месяцев или лет не вернутся и не попросят еще.

"И поэтому мы на самом деле достигли невероятного прогресса, просто выделив и определив эти две основные проблемы. Вопрос на самом деле заключается в том, пройдут ли россияне и украинцы через те двери мира, которые открыл президент (США Дональд Трамп - ред.)", - отметил он.

Вэнс подчеркнул, что команда продолжает упорно работать над этим.

"Сегодня я разговаривал об этом со специальным посланником Стивом Уиткоффом. Мы просто продолжим работать над этим. И я действительно считаю, что в конце концов вы придете к мирному урегулированию", - подытожил он.