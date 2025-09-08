Трамп анонсировал, что в ближайшие дни поговорит с Путиным

Президент США Дональд Трамп проведет разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и обещает "уладить" войну между Украиной и РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом лидер заявил журналистам после возвращения с US Open в Нью-Йорке.
"Очень скоро, в течение ближайших нескольких дней (поговорю с Путиным. - ред.). Слушайте, мы это сделаем. Ситуацию между Россией и Украиной мы уладим. Я уверен, что мы это сделаем", - сказал глава Белого дома.
Трамп напомнил, что урегулировал семь конфликтов, которые считались невозможными к завершению.
По его словам, один конфликт длился 31 год и в нем погибло 10 миллионов человек, а другой - 34 года, с 8 миллионами жертв.
Президент не обошел вниманием и конфликт в Конго, который "длился годами вместе с Руандой", где погибли 9 млн человек.
"Все урегулированы, все довольны. Тот, который я считал для себя самым легким - из-за Путина, я так думал - должен был быть проще. Но этого не произошло, однако мы все равно достигнем урегулирования", - добавил Трамп.
Напомним, Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании заявлял о намерении завершить войну в Украине "за 24 часа", но позже уточнил, что это был "сарказм".
После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, американский лидер заявил о готовности предоставить гарантии безопасности Киеву, но подчеркнул, что на территории Украины не будет военных США.
Вместо этого, как пишет The Telegraph, глава Белого дома обсуждает с европейцами возможность развертывания американских частных военных подрядчиков.
По итогам недавней встречи с Трампом в Вашингтоне, лидеры стран "Коалиции решительных" заявили о готовности развернуть силы сдерживания после подписания мирного договора Украины с РФ.
Кроме того, руководители Украины, РФ и США озвучили новые месседжи о войне и мирных переговорах.