Трамп сделал новое заявление о вторжении российских дронов в Польшу

Атака дронов на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия совершила массированную атаку на Украину. Враг использовал как ударные беспилотники, так и ракеты.

Но атака была нестандартная - часть беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши.

Премьер Польши Дональд Туск рассказал, что в воздушном пространстве Польши ночью заметили 19 дронов. При этом только 4 из них удалось сбить.

Die Welt и Spiegel со ссылкой на источники написали, что беспилотники приближались к военной базе НАТО на территории Польши, через которую в Украину поставляют западную военную помощь.