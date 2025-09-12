RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп сделал новое заявление о вторжении российских дронов в Польшу

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин не должен приближаться к Польше в контексте его атак дронами и ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Трампа спросили, что он собирается делать по отношению к Путину, поскольку российские дроны вторглись в Польшу. В частности, могут ли быть введены санкции.

"Я не собираюсь никого защищать, они (дроны - ред.) были сбиты и упали в одну из областей. Но он все равно не должен приближаться к Польше в любом случае", - коротко ответил американский лидер.

Атака дронов на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия совершила массированную атаку на Украину. Враг использовал как ударные беспилотники, так и ракеты.

Но атака была нестандартная - часть беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши.

Премьер Польши Дональд Туск рассказал, что в воздушном пространстве Польши ночью заметили 19 дронов. При этом только 4 из них удалось сбить.

Die Welt и Spiegel со ссылкой на источники написали, что беспилотники приближались к военной базе НАТО на территории Польши, через которую в Украину поставляют западную военную помощь.

