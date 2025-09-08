Лидеров ЕС не будет? В США прибыл европейский посланник для переговоров по санкциям

В Вашингтон прибыл специальный посланник Евросоюза Дэвид О'Салливан. Он с командой экспертов обсудит санкции в отношении РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Радио Свобода .

Еврокомиссии не известно о визите европейских лидеров в Вашингтон, о котором ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Представитель Еврокомиссии Олоф Жиль подтвердил лишь пребывание посланника ЕС Дэвида О'Салливана и его команды, которые ведут переговоры с американскими коллегами.

Как отмечают СМИ, Девид О'Салливан с командой экспертов встретится с американскими коллегами, чтобы обсудить новый пакет санкций против России. Лидеров ЕС в составе делегации пока нет.

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что ЕС готовит уже 19-й пакет санкций против России. Визит делегации в Вашингтон должен помочь согласовать детали этого пакета с американскими партнерами.

Среди возможных мер - ограничение работы российских платежных и кредитных систем, криптобирж, а также новые шаги против нефтяной торговли страны.

7 сентября Трамп сообщил, что на этой неделе в США якобы прибудут европейские лидеры для обсуждения прекращения войны в Украине. Деталей о конкретных участниках он не предоставил.

Также президент США 7 сентября заявил, что он готов перейти ко "второму этапу" введения санкций против России.

Напомним, издание Bild сообщало, что президент США провел "горячий" телефонный разговор с европейскими лидерами после встречи "коалиции решительных" в Париже. Он обвинил страны ЕС в закупке российской нефти, что помогает финансировать военную машину Кремля.

Между тем The Wall Street Journal писало, что несмотря на договоренности с европейскими партнерами, Трамп не взял на себя конкретных обязательств по введению новых санкций против России.