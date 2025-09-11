Ситуация в тупике: Каллас прогнозирует затягивание войны в Украине
Верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что война в Украине продлится еще минимум два года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
Каллас заявила, что конфликт в Украине продлится "минимум два года". По ее словам, война зашла в тупик, а Россия набирает смелости, о чем свидетельствует недавнее нападение на Польшу.
Издание отмечает, что опрошенные источники прогнозируют, что ситуация в Украине будет оставаться нестабильной, пока не сменится руководство обеих сторон.
Российские дроны атаковали Польшу
В ночь на 10 сентября 2025 года Россия осуществила массированную атаку на Польшу, используя 19 ударных беспилотников. Из них лишь четыре удалось сбить силам польской противовоздушной обороны.
Обломки дронов были обнаружены в 11 населенных пунктах, в том числе в трех воеводствах, что свидетельствует о тщательной подготовке нападения.
Часть атакующих дронов оказалась моделью "Гербера", которую Россия использует для имитации "Шахедов" и провоцирования противовоздушной обороны
В ответ на атаку Польша обратилась к НАТО с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО, в частности Patriot, а также рассмотреть возможность создания "стены против дронов" для защиты от подобных угроз в будущем.
Все, что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу, - читайте в материале РБК-Украина.
Ситуация на фронте Украины
Заметим, что за минувшие сутки на фронте состоялось более 200 боевых столкновений, враг нанес десятки ракетных и авиационных ударов и привлек почти 6 тысяч дронов-камикадзе. Украинские силы выдержали оборону и продолжили отражать атаки на всех направлениях.
Подробнее о ситуации по всем направлениям фронта можно узнать в материале РБК-Украина.
Кроме того, как известно, за прошедшие сутки потери армии РФ составили почти 900 человек.