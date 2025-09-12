ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"

Минск, Пятница 12 сентября 2025 07:00
UA EN RU
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025" Владимир Путин и Александр Лукашенко (фото: Getty Images)
Автор: Роман Кот

О российско-белорусских учениях "Запад-2025", их целях и угрозах, а также связи с недавней атакой на Польшу и переговорами по завершению войны в Украине – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

Главное:

  • Чего Россия хочет достичь в ходе учений "Запад-2025"?
  • Как на планы Кремля влияют ограниченные ресурсы?
  • Какова стратегия Лукашенко в ходе учений и контактов с США?

Сегодня, 12 сентября, в рамках "Союзного государства России и Беларуси" начинаются стратегические командно-штабные учения "Запад-2025". Они проводятся, как правило, в пиковые периоды обострения отношений с НАТО.

Так, впервые "Запад-1999" проводили как ответ России на военную операцию США и НАТО "Союзническая сила" против Югославии, в связи с войной в Косово. Тогда же учения служили предупреждением, чтобы Альянс не мешал действиям РФ в Чечне.

"Запад-2009" проходили после российско-грузинской войны 2008 года и таким образом Москва снова посылала предупреждение Западу – не мешать ей на постсоветском пространстве. А во время учений 2013-го были отработаны действия по подготовке России к агрессии против Украины.

А накануне полномасштабного вторжения в Украину, на учениях "Запад-2021", РФ моделировала стратегическую наступательную операцию по прорыву российских войск в Калининградскую область с последующей оккупацией стран Балтии и части Польши. В то же время отрабатывалось "отражение попыток Украины, при поддержке США/НАТО, восстановить контроль над Крымом" и дальнейшие наступательные операции на Украину.

Какова цель учений "Запад-2025"

В этом году легенда учений, имеет скорее оборонительный характер – только с некоторыми элементами наступательных действий. Согласно ей, условный противник осуществляет серию провокаций: диверсии, кибератаки и попытки вторжения на территории Беларуси и Калининградской области РФ. Это приводит к локальному конфликту – а дальше Россия и Беларусь проводят операции по локализации, блокированию и уничтожению "незаконных вооруженных формирований".

Также на учениях планируется отработать применение ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник" – но, конечно, только с имитацией пусков.

"Это посылает сигнал Западу, в том числе по ядерному и гиперзвуковому оружию, включая Беларусь в этот трек, в частности как продолжение проекции российской военно-политической мощи на Запад. А также создание безопасности и информационного занавеса, поддержание в напряжении", – сказал изданию аналитик проекта iSANS Ян Авсеюшкин.

Такие отличия от предыдущих лет связаны как чисто с военными проблемами, так и с политическими. В частности, в Беларусь прибыло значительно меньше российских войск по сравнению с предыдущими учениями – почти все боеспособные подразделения воюют против Украины.

Кроме того, играет свою роль фактор Трампа. Инциденты вроде прилета "Шахедов" в Польшу у президента США не вызвали ощутимой реакции, однако более системные действия в ходе учений – это совсем другое дело.

"Это демонстрация силы перед США и НАТО. Но россияне боятся сейчас очень сильно напрягать отношения с Западом, потому что это может подтолкнуть Трампа к тому, чтобы он ввел дополнительные санкции. Поэтому учения имеют относительно меньшие масштабы. И они удалены от границ Европы", – сказал РБК-Украина полковник в отставке, экс-заместитель директора информационно-аналитического департамента ГУР Сергей Мищенко (имя изменено по просьбе собеседника).

По его словам, Москва не сможет накопить достаточно сил для атаки на Балтию и Польшу даже за несколько лет, если прекратит войну против Украины. В России продолжается экономический кризис, а это ограничивает ресурсы для восстановления вооруженных сил.

Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения &quot;Запад-2025&quot;Учения "Запад-2017" (фото: Getty Images)

В то же время НАТО еще с 2014 года укрепляет оборону на этом направлении. В 2020 году Президенты США и Польши, Дональд Трамп и Анджей Дуда, заключили соглашение об изменении принципа размещения американских войск в Польше с ротационного на постоянный. Согласно ему, численность войск США в Польше была увеличена до 5,5 тысяч солдат и офицеров, а также договорено о создании шести американских баз.

Также Пентагон восстановил 5-й армейский корпус ВС США. Он находился в Европе со времен Второй мировой войны и был расформирован в 2013 году. Сейчас корпус включает две ротационные дивизии, отдельный бронекавалерийский полк (фактически – механизированная бригада), артиллерийскую бригаду и бригаду армейской авиации. Штаб корпуса расположен в Польше. Одна из дивизий – на польской территории, вторая – в Румынии, а бригады расположены в Германии. К этому следует добавить Вооруженные силы собственно стран региона и многонациональный корпус НАТО "Северо-Восток".

"В целом, в Польше и странах Балтии количество войск эквивалентно семи российским армиям. Для того, чтобы против них воевать, только в первом эшелоне Россия должна развернуть в 2-3 раза больше своих сил", – подчеркнул Мищенко.

На фоне начала учений "Запад-2025" Польша стягивает к белорусской границе около 40 тысяч своих военных. Конечно, после инцидента с Шахедамии, когда союзники коллективно смогли сбить только четыре дрона, могут возникнуть сомнения в боеготовности сил НАТО. Однако в нынешних условиях потенциал к сдерживанию России у них остается.

Своя игра Лукашенко

Как ни странно, одним из немногих, кто может получить выгоды от этой ситуации, является белорусский диктатор Александр Лукашенко.

"Сейчас, на фоне попыток и усилий каким-то образом наладить контакты с Западом, именно неспособность Российской Федерации направить больше войск Минск использует для создания имиджа конструктивного, предсказуемого партнера или контрагента, с которым можно договариваться", – отметил изданию Ян Авсеюшкин.

В течение последних месяцев в Беларуси побывали спецпредставители президента США Кит Келлог и Джон Коул. Во время их визитов Лукашенко дважды освобождал политзаключенных – всего 66 человек. Взамен США 11 сентября сняли санкции с белорусской государственной компании "Белавиа".

"Это (снятие санкций - ред.) полностью соответствует переговорному процессу между США и официальным Минском. Это не означает, что произошел полный разворот и стратегическая разрядка в отношениях. Но такие шаги создают определенное пространство для тактических сдвигов для официального Минска", – отметил Авсеюшкин.

Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения &quot;Запад-2025&quot;Кит Келлог и Александр Лукашенко (фото: Getty Images)

При этом такое сближение происходит с ведома России. Накануне визита Келлога, во время которого были освобождены первые 14 политзаключенных, из Москвы в Минск приезжал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Это свидетельствует об определенной координации между Москвой и Минском в этом процессе. Если говорить о степени автономии Лукашенко, то очевидно, что за последние годы она значительно уменьшилась. Утверждать, что он полностью подчинен Москве, неправильно. Утверждать, что он полностью независим, также неправильно", – подчеркнул эксперт.

В целом, России выгодно держать Беларусь "независимой", как своего рода передовую базу на западе, через которую можно при необходимости демонстрировать силу. С другой стороны, она не нуждается в дополнительной защите, ведь формально не участвует в войне против Украины.

Контекст мирных переговоров

Реалии "на земле" в отношении Польши и Беларуси накладываются на политические процессы между США и Россией в рамках мирных переговоров. Сейчас они зашли в тупик, а Путин продолжает имитировать стремление к миру и понемногу расшатывать единство НАТО.

Как показывает случай с Польшей, Дональд Трамп пока готов терпеть такие действия, причины чего так до конца и не понятны. Так, на инцидент с "Шахедами" в Польше он отреагировал своеобразно, дав повод для очень разных трактовок его позиции.

"Что с тем, что Россия нарушает воздушное пространство Польши дронами? Вот и началось!", – написал президент США в соцсети Truth Social.

Реакция других членов НАТО дает больше оснований для оптимизма. С подачи Великобритании рассматривается усиление ПВО над Польшей с участием европейских членов Альянса.

"Действия России так или иначе подталкивают НАТО к большему объединению и более жесткой позиции по отношению к России. И даже к большей помощи Украине, в частности, в сфере противовоздушной обороны", – считает Мищенко.

В Польше также есть понимание связи между войной России против Украины и атакой дронов на Польшу, сказал РБК-Украина вице-директор Центра Мерошевского, польский эксперт по международным делам Лукаш Адамский.

"Все адекватные политики и эксперты понимают, что надо крепко ответить на российскую провокацию, иначе они будут повторяться. Вопрос только, какие политические и военные инструменты принять, чтобы ответ был для российского режима болезненным, но одновременно не повысил риск прямого вовлечения Польши в войну. Потребность дальнейшей помощи Украине в ее оборонительной войне против России тоже понимают", – отметил Адамский.

Лучшим же ответом на действия России сейчас должен стать новый уровень сотрудничества Украины и Альянса. Например, синхронизация систем ПВО, чтобы военные НАТО могли сбивать российские дроны и ракеты еще над территорией Украины.

Что же касается непосредственно учений "Запад-2025", то никак не менее важной, чем отработка совместных действий России и ее сателлита, будет информационная компонента. "Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон, 90% будут российские, 10% – к сожалению, другие. Будет нагнетаться истерия", –заявил в начале сентября руководитель ГУР Кирилл Буданов, комментируя предстоящие российско-белорусские учения. Поэтому следующие несколько дней россияне откроют, прежде всего в соцсетях, еще одну линию информационного фронта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Польша
Новости
МВФ увидел огромную "дыру" в финансировании Украины, - Bloomberg
МВФ увидел огромную "дыру" в финансировании Украины, - Bloomberg