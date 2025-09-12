Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"

О российско-белорусских учениях "Запад-2025", их целях и угрозах, а также связи с недавней атакой на Польшу и переговорами по завершению войны в Украине – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

Главное:

Чего Россия хочет достичь в ходе учений "Запад-2025"?

Как на планы Кремля влияют ограниченные ресурсы?

Какова стратегия Лукашенко в ходе учений и контактов с США?

Сегодня, 12 сентября, в рамках "Союзного государства России и Беларуси" начинаются стратегические командно-штабные учения "Запад-2025". Они проводятся, как правило, в пиковые периоды обострения отношений с НАТО.

Так, впервые "Запад-1999" проводили как ответ России на военную операцию США и НАТО "Союзническая сила" против Югославии, в связи с войной в Косово. Тогда же учения служили предупреждением, чтобы Альянс не мешал действиям РФ в Чечне.

"Запад-2009" проходили после российско-грузинской войны 2008 года и таким образом Москва снова посылала предупреждение Западу – не мешать ей на постсоветском пространстве. А во время учений 2013-го были отработаны действия по подготовке России к агрессии против Украины.

А накануне полномасштабного вторжения в Украину, на учениях "Запад-2021", РФ моделировала стратегическую наступательную операцию по прорыву российских войск в Калининградскую область с последующей оккупацией стран Балтии и части Польши. В то же время отрабатывалось "отражение попыток Украины, при поддержке США/НАТО, восстановить контроль над Крымом" и дальнейшие наступательные операции на Украину.

Какова цель учений "Запад-2025"

В этом году легенда учений, имеет скорее оборонительный характер – только с некоторыми элементами наступательных действий. Согласно ей, условный противник осуществляет серию провокаций: диверсии, кибератаки и попытки вторжения на территории Беларуси и Калининградской области РФ. Это приводит к локальному конфликту – а дальше Россия и Беларусь проводят операции по локализации, блокированию и уничтожению "незаконных вооруженных формирований".

Также на учениях планируется отработать применение ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник" – но, конечно, только с имитацией пусков.

"Это посылает сигнал Западу, в том числе по ядерному и гиперзвуковому оружию, включая Беларусь в этот трек, в частности как продолжение проекции российской военно-политической мощи на Запад. А также создание безопасности и информационного занавеса, поддержание в напряжении", – сказал изданию аналитик проекта iSANS Ян Авсеюшкин.

Такие отличия от предыдущих лет связаны как чисто с военными проблемами, так и с политическими. В частности, в Беларусь прибыло значительно меньше российских войск по сравнению с предыдущими учениями – почти все боеспособные подразделения воюют против Украины.

Кроме того, играет свою роль фактор Трампа. Инциденты вроде прилета "Шахедов" в Польшу у президента США не вызвали ощутимой реакции, однако более системные действия в ходе учений – это совсем другое дело.

"Это демонстрация силы перед США и НАТО. Но россияне боятся сейчас очень сильно напрягать отношения с Западом, потому что это может подтолкнуть Трампа к тому, чтобы он ввел дополнительные санкции. Поэтому учения имеют относительно меньшие масштабы. И они удалены от границ Европы", – сказал РБК-Украина полковник в отставке, экс-заместитель директора информационно-аналитического департамента ГУР Сергей Мищенко (имя изменено по просьбе собеседника).

По его словам, Москва не сможет накопить достаточно сил для атаки на Балтию и Польшу даже за несколько лет, если прекратит войну против Украины. В России продолжается экономический кризис, а это ограничивает ресурсы для восстановления вооруженных сил.

Учения "Запад-2017" (фото: Getty Images)

В то же время НАТО еще с 2014 года укрепляет оборону на этом направлении. В 2020 году Президенты США и Польши, Дональд Трамп и Анджей Дуда, заключили соглашение об изменении принципа размещения американских войск в Польше с ротационного на постоянный. Согласно ему, численность войск США в Польше была увеличена до 5,5 тысяч солдат и офицеров, а также договорено о создании шести американских баз.

Также Пентагон восстановил 5-й армейский корпус ВС США. Он находился в Европе со времен Второй мировой войны и был расформирован в 2013 году. Сейчас корпус включает две ротационные дивизии, отдельный бронекавалерийский полк (фактически – механизированная бригада), артиллерийскую бригаду и бригаду армейской авиации. Штаб корпуса расположен в Польше. Одна из дивизий – на польской территории, вторая – в Румынии, а бригады расположены в Германии. К этому следует добавить Вооруженные силы собственно стран региона и многонациональный корпус НАТО "Северо-Восток".

"В целом, в Польше и странах Балтии количество войск эквивалентно семи российским армиям. Для того, чтобы против них воевать, только в первом эшелоне Россия должна развернуть в 2-3 раза больше своих сил", – подчеркнул Мищенко.

На фоне начала учений "Запад-2025" Польша стягивает к белорусской границе около 40 тысяч своих военных. Конечно, после инцидента с Шахедамии, когда союзники коллективно смогли сбить только четыре дрона, могут возникнуть сомнения в боеготовности сил НАТО. Однако в нынешних условиях потенциал к сдерживанию России у них остается.

Своя игра Лукашенко

Как ни странно, одним из немногих, кто может получить выгоды от этой ситуации, является белорусский диктатор Александр Лукашенко.

"Сейчас, на фоне попыток и усилий каким-то образом наладить контакты с Западом, именно неспособность Российской Федерации направить больше войск Минск использует для создания имиджа конструктивного, предсказуемого партнера или контрагента, с которым можно договариваться", – отметил изданию Ян Авсеюшкин.

В течение последних месяцев в Беларуси побывали спецпредставители президента США Кит Келлог и Джон Коул. Во время их визитов Лукашенко дважды освобождал политзаключенных – всего 66 человек. Взамен США 11 сентября сняли санкции с белорусской государственной компании "Белавиа".

"Это (снятие санкций - ред.) полностью соответствует переговорному процессу между США и официальным Минском. Это не означает, что произошел полный разворот и стратегическая разрядка в отношениях. Но такие шаги создают определенное пространство для тактических сдвигов для официального Минска", – отметил Авсеюшкин.

Кит Келлог и Александр Лукашенко (фото: Getty Images)

При этом такое сближение происходит с ведома России. Накануне визита Келлога, во время которого были освобождены первые 14 политзаключенных, из Москвы в Минск приезжал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Это свидетельствует об определенной координации между Москвой и Минском в этом процессе. Если говорить о степени автономии Лукашенко, то очевидно, что за последние годы она значительно уменьшилась. Утверждать, что он полностью подчинен Москве, неправильно. Утверждать, что он полностью независим, также неправильно", – подчеркнул эксперт.

В целом, России выгодно держать Беларусь "независимой", как своего рода передовую базу на западе, через которую можно при необходимости демонстрировать силу. С другой стороны, она не нуждается в дополнительной защите, ведь формально не участвует в войне против Украины.

Контекст мирных переговоров

Реалии "на земле" в отношении Польши и Беларуси накладываются на политические процессы между США и Россией в рамках мирных переговоров. Сейчас они зашли в тупик, а Путин продолжает имитировать стремление к миру и понемногу расшатывать единство НАТО.

Как показывает случай с Польшей, Дональд Трамп пока готов терпеть такие действия, причины чего так до конца и не понятны. Так, на инцидент с "Шахедами" в Польше он отреагировал своеобразно, дав повод для очень разных трактовок его позиции.

"Что с тем, что Россия нарушает воздушное пространство Польши дронами? Вот и началось!", – написал президент США в соцсети Truth Social.

Реакция других членов НАТО дает больше оснований для оптимизма. С подачи Великобритании рассматривается усиление ПВО над Польшей с участием европейских членов Альянса.

"Действия России так или иначе подталкивают НАТО к большему объединению и более жесткой позиции по отношению к России. И даже к большей помощи Украине, в частности, в сфере противовоздушной обороны", – считает Мищенко.

В Польше также есть понимание связи между войной России против Украины и атакой дронов на Польшу, сказал РБК-Украина вице-директор Центра Мерошевского, польский эксперт по международным делам Лукаш Адамский.

"Все адекватные политики и эксперты понимают, что надо крепко ответить на российскую провокацию, иначе они будут повторяться. Вопрос только, какие политические и военные инструменты принять, чтобы ответ был для российского режима болезненным, но одновременно не повысил риск прямого вовлечения Польши в войну. Потребность дальнейшей помощи Украине в ее оборонительной войне против России тоже понимают", – отметил Адамский.

Лучшим же ответом на действия России сейчас должен стать новый уровень сотрудничества Украины и Альянса. Например, синхронизация систем ПВО, чтобы военные НАТО могли сбивать российские дроны и ракеты еще над территорией Украины.

Что же касается непосредственно учений "Запад-2025", то никак не менее важной, чем отработка совместных действий России и ее сателлита, будет информационная компонента. "Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон, 90% будут российские, 10% – к сожалению, другие. Будет нагнетаться истерия", –заявил в начале сентября руководитель ГУР Кирилл Буданов, комментируя предстоящие российско-белорусские учения. Поэтому следующие несколько дней россияне откроют, прежде всего в соцсетях, еще одну линию информационного фронта.