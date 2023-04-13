Генпрокурор США подтвердил задержание подозреваемого в сливе документов Пентагона

В четверг, 12 апреля, в Соединенных Штатах Америки задержан член Национальной гвардии ВВС Джек Тейшейра в связи с утечкой секретных документов Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора США Меррика Гарланда, которое приводит CNN.

Гарланд сказал, что Тейшейра предстанет перед федеральным судом. Генпрокурор добавил, что арест был связан с предполагаемым несанкционированным удалением, хранением и передачей секретной информации национальной обороны.

"Агенты ФБР задержали Тейшейру сегодня днем", - говорится в заявлении.

Напомним, что правоохранители задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался гвардеец Джек Тейшейра, курировавший частную интернет-группу под названием Thug Shaker Central.

На прошлой неделе в сеть "слили" секретные документы США, в которых, в частности, содержалась информация об Украине и ее подготовке к контрнаступлению.

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