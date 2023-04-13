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Швейцария намерена выделить Украине 1,7 млрд долларов до 2028 года, - МИД

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Четверг 13 апреля 2023 16:21
Швейцария намерена выделить Украине 1,7 млрд долларов до 2028 года, - МИД Фото: Швейцария намерена выделить Украине 1,7 млрд долларов до 2028 года (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швейцарии готово оказывать Украине долгосрочную поддержку из-за полномасштабного вторжения России. В частности, Берн намерен выделить Украине 1,7 млрд долларов до 2028 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swiss Info.

Эта поддержка будет оказана в рамках общей стратегии международного сотрудничества. С учетом 300 млн франков (более 338 млн долларов, - ред.), уже выделенных Берном на 2023 и 2024 годы,

Швейцария в течение следующих шести лет окажет в совокупности Украине поддержку в размере не менее 1,8 млрд франков (более 2 млрд долларов, - ред.).

Напомним, в Швейцарии приговор получили банкиры, помогавшие близкому другу российского диктатора Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину перевести деньги на банковские счета.

Кроме того, 29 марта Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза, направленным на сдерживание военной агрессии России.

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