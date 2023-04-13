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Зеленский назначил глав Сумской и Луганской ОВА

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Четверг 13 апреля 2023 22:21
Зеленский назначил глав Сумской и Луганской ОВА Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской ОВА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы, опубликованные на сайте Офиса президента.

"Назначить Артюха Владимира Николаевича главой Сумской областной государственной администрации", - говорится в документе.

При этом Артем Лысогор назначен руководителем Луганской ОВА.

Артем Лысогор

Был заместителем начальника ГУ Национальной полиции Житомирской области. С октября 2021 по июнь 2022 года Лысогор был откомандирован на восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенных сил по задействованию сил и средств подразделений Нацполиции.

Владимир Артюх

Генерал-лейтенант, советник начальника Винницкой областной военной администрации. Он посвятил 37 лет Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

Напомним, 11 апреля Кабмин согласовал назначение глав Сумской и Луганской ОВА.

Добавим, что 24 января правительство согласовало увольнение руководителей ОВА. Речь идет о руководителях пяти областей, среди которых и были главы Луганской и Сумской ОВА.

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Владимир Зеленский Сумская область Луганская ОГА
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