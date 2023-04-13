Ровняют город с землей. Россияне штурмуют Бахмут 40-50 раз в день, - Маляр
Российские оккупанты в Бахмуте ежедневно совершают от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Украины Анны Маляр.
По словам Маляр, больше всего наступательных усилий российская армия применяет на Бахмутском направлении. Там оккупанты сконцентрировали свои самые профессиональные подразделения и используют значительное количество артиллерии и авиации.
"Ежедневно враг совершает в Бахмуте от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов. Не оставляя цели взять Бахмут под контроль враг перегруппировал свои силы и средства на этом направлении", - сообщила замминистра.
Она отметила, что поскольку противник обычно проигрывает в уличных боях, он выбирает тактику тотального уничтожения домов и сооружений.
"Просто ровняет город с землей. Это делается с целью лишить наших защитников возможности держать позиции в городе", - добавила Маляр.
Однако, по ее словам, враг не добился своей цели. За Бахмут продолжаются тяжелые бои. В настоящее время ситуация сложная, но контролируемая.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские военнослужащие продолжают сдерживать атаки оккупантов в районе Бахмута и Марьинки, а также уничтожили два пункта управления РФ.
Также ранее заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила необходимость обороны Бахмута.
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