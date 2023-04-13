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ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнера"

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Четверг 13 апреля 2023 16:35
ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнера" Фото: ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 13 апреля, Европейский союз ввел санкции против ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

"ЧВК "Вагнера" возглавила нападения на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины. Таким образом, Группа "Вагнера" несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе.

Помимо этого в санкционный список попала компания РИА ФАН, которая принадлежит владельцу ЧВК Евгению Пригожину.

"РИА ФАН входит в состав медиагруппы "Патриот", российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин. РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины", - говорится в документе.

Напомним, вчера США объявили о санкциях против РФ, в список которых попали "Юнармия" и вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Кроме того, Канада ввела санкции против российских компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера". Также под санкции попал глава Татарстана.

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