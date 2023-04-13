ВСУ за сутки уничтожили 540 россиян, 10 ББМ и 5 БПЛА, - Генштаб
По данным на утро четверга, 13 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 540 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 180590 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 ББМ и 5 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 180590 (+540) человек ликвидировано,
- танков - 3646 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 7053 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2777 (+7) ед,
- РСЗО - 535 (+0) ед,
- средства ПВО - 283 (+1) ед,
- самолетов - 307 (+0) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2339 (+5),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5637 (+7) ед,
- специальная техника - 320 (+1).
Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
А в Запорожской области россияне построили три уровня обороны, продолжают окапываться они и в Крыму. В то же время в Бахмуте продолжают идти тяжелые бои.
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