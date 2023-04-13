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ВСУ за сутки уничтожили 540 россиян, 10 ББМ и 5 БПЛА, - Генштаб

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Украина, Четверг 13 апреля 2023 08:16
ВСУ за сутки уничтожили 540 россиян, 10 ББМ и 5 БПЛА, - Генштаб Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 13 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро четверга, 13 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 540 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 180590 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 ББМ и 5 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 180590 (+540) человек ликвидировано,
  • танков - 3646 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 7053 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2777 (+7) ед,
  • РСЗО - 535 (+0) ед,
  • средства ПВО - 283 (+1) ед,
  • самолетов - 307 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2339 (+5),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5637 (+7) ед,
  • специальная техника - 320 (+1).

Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

А в Запорожской области россияне построили три уровня обороны, продолжают окапываться они и в Крыму. В то же время в Бахмуте продолжают идти тяжелые бои.

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