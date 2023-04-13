В США задержали подозреваемого в сливе документов Пентагона
Правоохранители задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался гвардиец Джек Тейшейра, курировавший частную интернет-группу под названием Thug Shaker Central.
Как пишет РБК-Украина, это сообщила в Twitter журналистка CNN Наташа Бертран.
В четверг, 13 апреля, правоохранители арестовали 21-летнего Джека Тейшейра, являющегося членом Воздушной национальной гвардии Массачусетса. Сотрудники ФБР провели обыски в доме его матери.
Его подозревают в утечке секретных документов из Пентагона, содержащих информацию о войне в Украине и контрнаступлении ВСУ.
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Генпрокурор США Меррик Гарланд официально заявил, что 21-летний парень был взят под стражу агентами ФБР "без чрезвычайных ситуаций", и он должен явиться в суде.
В Пентагоне сообщили, что документы были выложены в сеть намеренно, а также рассказали, как они оказались у Тайшейра.
"Мы доверяем нашим членам много ответственности в очень раннем возрасте. Они проходят обучение, и от них ожидается соблюдение правил и норм", - заявил на брифинге спикер Пентагона Пэт Райдер.
Также известно, что задержанный вел частную интернет-группу под названием Thug Shaker Central, где около 20-30 человек. Ее участниками преимущественно были молодые люди и подростки. Они объединялись через общую любовь к оружию, расистским интернет-мэмам и видеоиграм.
Фото: в США задержали подозреваемого в ливне документов Пентагона (скриншот)
Напомним, на прошлой неделе в сеть "слили" секретные документы США, в которых, в частности, содержалась информация об Украине и ее подготовке к контрнаступлению.
При этом министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что информация в документах – смесь правдивой и ложной информации.
Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что расследование утечки документов близится к завершению.
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