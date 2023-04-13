В США задержали подозреваемого в сливе документов Пентагона

Правоохранители задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался гвардиец Джек Тейшейра, курировавший частную интернет-группу под названием Thug Shaker Central.

Как пишет РБК-Украина, это сообщила в Twitter журналистка CNN Наташа Бертран.

В четверг, 13 апреля, правоохранители арестовали 21-летнего Джека Тейшейра, являющегося членом Воздушной национальной гвардии Массачусетса. Сотрудники ФБР провели обыски в доме его матери.

Его подозревают в утечке секретных документов из Пентагона, содержащих информацию о войне в Украине и контрнаступлении ВСУ.

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Генпрокурор США Меррик Гарланд официально заявил, что 21-летний парень был взят под стражу агентами ФБР "без чрезвычайных ситуаций", и он должен явиться в суде.

В Пентагоне сообщили, что документы были выложены в сеть намеренно, а также рассказали, как они оказались у Тайшейра.

"Мы доверяем нашим членам много ответственности в очень раннем возрасте. Они проходят обучение, и от них ожидается соблюдение правил и норм", - заявил на брифинге спикер Пентагона Пэт Райдер.

Также известно, что задержанный вел частную интернет-группу под названием Thug Shaker Central, где около 20-30 человек. Ее участниками преимущественно были молодые люди и подростки. Они объединялись через общую любовь к оружию, расистским интернет-мэмам и видеоиграм.

Фото: в США задержали подозреваемого в ливне документов Пентагона (скриншот)