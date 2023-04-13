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Официально. Германия разрешила Польше реэкспорт МиГ-29 Украине

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Четверг 13 апреля 2023 19:01
Официально. Германия разрешила Польше реэкспорт МиГ-29 Украине Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 13 апреля, правительство Германии одобрило реэкспортную заявку Польши на передачу пяти самолетов МиГ-29 из запасов бывшей Национальной народной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

"Я рад сообщить вам, что мы можем обещать нашим польским партнерам поставку пяти МиГ-29 из бывших запасов NVA в Украину. Мы получили заявку только сегодня. Я приветствую тот факт, что мы в федеральном правительстве вместе пришли к этому решению. Это показывает: на Германию можно положиться!", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

В правительстве отмечают, что Германия и Польша договорились о передаче самолетов МиГ-29 из запасов бывшей Национальной народной армии.

Договор содержит пункт о конечном использовании, согласно которому любая передача Польшей самолетов МиГ-29 третьим лицам требует письменного согласия немецкой стороны.

Помимо МиГ-29, полученных от Бундесвера, Польша также имеет МиГ-29, поставленные бывшими СССР и Чехословакией.

Польша ранее просила Берлин разрешить ей поставлять Украине истребители МиГ-29. В ответ на это правительство Германии пообещало принять решение уже сегодня.

Напомним, что Польша уже передала Украине четыре МиГ-29.

При этом президент Польши Анджей Дуда анонсировал отправку ВСУ еще четырех истребителей. По его словам, этот процесс продолжается.

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