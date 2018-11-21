Підсумки дня: 21 листопада

Власники "євроблях" призупинили протести

Фото: мітинг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Власники автівок з іноземною реєстрацією, які з 20 листопада почали блокування доріг по Україні, а також почали акцію протесту під Верховною радою, заявили, що припиняють свою акцію. Про це заявив лідер протесту Олег Ярошевич. Активісти заявили, що більше не блокуватимуть українськи дороги, бо це вже недоцільно. Вони чекатимуть, що законопроекти, на підтримку яких вони оголосили акцію, підпише голова Верховної ради та президент.

Раніше мінстр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що наразі прийнято рішення розблокувати всі траси, які перекрили власники "євроблях". Аваков наголосив, що лояльність до власників "євроблях" закінчилася там, де вони перетворили своє право на протест - в обмеження прав інших. Також Рада розблокувала підписання законів про розмитнення "євроблях"

Авіакомпанія Wizz Air відновлює свою роботу в Україні

Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Eugeni Reguill)

Лоу-кост Wizz Air збирається відновити роботу української авіакомпанії "Візз Ейр Україна". Про це йшлося під час зустрічі керівництва авіакомпанії із президентом України Петром Порошенком.

Для збільшення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 та Airbus A321 компанія інвестує 2,5 млрд доларів. Ці літаки будуть поставлені на бази авіакомпанії у Києві та інших регіонах України. У результаті, запланований обсяг перевезених пасажирів має скласти 6 млн на рік до 2025 року", - зазначили в авіакомпанії.

Кабмін схвалив угоду про Зону вільної торгівлі з Ізраїлем

Ілюстративне фото (facebook.com/UkraineMFA)

Кабінет міністр України схвалив проект угоди про Зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Ізраїлем. Передбачається, що угода про ЗВТ сприятиме активізації торгівлі між Україною та Ізраїлем, зростанню експорту, створенню нових робочих місць, трансферу технологій, обміну досвідом, створенню сприятливих умов для забезпечення доступу товарів на ринки України та Ізраїлю.

З моменту набуття чинності угоди Ізраїль скасує ряд ввізних мит. Угода передбачає лібералізацію доступу на ринок України тих товарів, у яких була зацікавленість ізраїльської сторони.

УЗ відновлює продаж квитків на дати після 9 грудня

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Укрзалізниця" 26 листопада відновить продаж квитків на всі поїзди, які курсуватимуть після 9 грудня 2018 року. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі УЗ.

Зазначається, що наразі відбувається остаточне коригування графіка руху поїздів.

"З 9 грудня 2018 року вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки. Також завершується робота щодо призначення додаткових поїздів, і вже з 5 грудня розпочнеться продаж квитків на поїзди, що курсуватимуть у період масових перевезень під час новорічних та різдвяних свят", - повідомили в прес-службі.

В Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні (фото)

Фото: День Гідності і Свободи 2018 (РБК-Україна)

21 листопада Україна відзначає День Гідності і Свободи. Саме цього дня 2004 року почалася Помаранчева революція, а у 2013-му – Революція Гідності.

Серія заходів, присвячених пам'ятному дню, почалася з молебню на алеї Героїв Небесної сотні в центрі Києва. Поминальний молебень розпочався 10.00 і продовжився покладанням квітів біля меморіалу загиблим Героям. У заході взяв участь президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною.

Суперник загиблого в жахливому ДТП Пушкаря відмовився від чемпіонського поясу

Колаж РБК-Україна

Суперник загиблого 14 листопада в жахливому ДТП під Рівне чемпіона світу з армрестлінгу Андрія Пушкаря росіянин, виходець з України Денис Ципленков відмовився від чемпіонського поясу на користь опонента.

"Оскільки він не доїхав і ніякого армфайту не відбулося, я не маю права забрати пояс. Він залишається у Андрюхи в сім'ї", - заявив Ципленков і додав, що син Пушкаря Лев буде пишатися і знати, "що його батько пішов непереможеним".

Нагадаємо, що 33-річний спортсмен потрапив у аварію по дорозі до львівського аеропорту, звідки мав вирушити на змагання до Польщі.