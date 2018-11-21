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УЗ відновлює продаж квитків на дати після 9 грудня

Новини » Суспільство    21.11.2018 - 13:58
УЗ відновлює продаж квитків на дати після 9 грудня
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

УЗ вносить коригування у графік руху поїздів у грудні

"Укрзалізниця" 26 листопада відновить продаж квитків на всі поїзди, які курсуватимуть після 9 грудня 2018 року. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі УЗ.

Зазначається, що наразі відбувається остаточне коригування графіка руху поїздів.

"Із 9 грудня 2018 року вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки. Також завершується робота щодо призначення додаткових поїздів, і вже з 5 грудня розпочнеться продаж квитків на поїзди, що курсуватимуть у період масових перевезень під час новорічних та різдвяних свят", - повідомили в прес-службі.

Квитки з’являться в продажу на порталі бронювання квитків Укрзалізниці booking.uz.gov.ua та в залізничних касах найближчим часом.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" 14 листопада запустила тестовий поїзд сполученням Мукачево-Будапешт по євроколії. 

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