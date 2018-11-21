Аваков: прийнято рішення розблокувати всі траси, які перекрили власники "євроблях"

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Аваков заявив, що лояльність до "евробляхерів" закінчилася

Мінстр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що наразі прийнято рішення розблокувати всі траси, які перекрили власники "євроблях". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС у Facebook.

Аваков наголосив, що лояльність до власників "євроблях" закінчилася там, де вони перетворили своє право на протест - в обмеження прав інших.

"Було прийнято рішення розблокувати всі траси, які перекрили учасники акції. Звісно, поліція буде працювати в рамках закону, але у випадку порушень законодавства буде змушена застосувати заходи поліцейського примусу", - наголосив Аваков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція вже відкрила і розслідує 5 кримінальних проваджень за фактом блокування доріг в Україні.

Крім того, за даними поліції, участь в блокуванні доріг беруть більше 1 тис. осіб, найбільше - в Дніпропетровській області. На даний момент частково обмеженим залишається рух в 7 областях: Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській та Чернігівській.

Відзначимо, 8 листопада 2018 року Верховна рада прийняла в другому читанні другий законопроект з пакету законів про "євробляхи" - щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України. У документі передбачено штрафи за порушення терміну перебування автомобіля на "євробляхах" в режимі транзиту.