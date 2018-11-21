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Рада розблокувала підписання законів про розмитнення "євроблях"

Новини » Політика    21.11.2018 - 13:07
Рада розблокувала підписання законів про розмитнення "євроблях"
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нардепи не підтримали постанови про скасування прийняття законів

Депутати Верховної ради України не підтримали прийняття проектів постанов про скасування прийняття законопроектів №8487 і №8488 щодо розмитнення автомобілів на єврономерах, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, нардепи розблокували підписання цих проектів главою парламенту Андрієм Парубієм, а потім і президентом Петром Порошенко.

Нагадаємо, 20 листопада в столиці власники авто на іноземній реєстрації ("євроблях") заблокували рух громадського транспорту. У зв'язку з цим у Києві було введено оперативний стан, у рамках якого громадський транспорт курсував поза графіком руху. Зокрема, з відхиленням від графіка курсували автобуси на маршрутах №№ 24, 62, 55.

Як писало РБК-Україна раніше, в Рівному власники "євроблях" блокували митницю, у ході акції сталася бійка з поліцією. Так, близько 60 людей протестували проти збільшення митних платежів.

Підкреслимо, на початку листопада парламент схвалив нову модель оподаткування легкових авто і встановив нові штрафи за порушення термінів розмитнення "євроблях".

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Теми: Засідання Ради
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