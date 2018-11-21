Власники "євроблях" призупинили протести

Фото: мітинг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Активісти призупинили блокування доріг в Україні

Власники автівок з іноземною реєстрацією, які з 20 листопада почали блокування доріг по Україні, а також почали акцію протесту під Верховною радою, заявили, що припиняють свою акцію. Про це під Радою заявив лідер протесту Олег Ярошевич, передає кореспондент РБК-Україна.

Активісти сказали, що більше не блокуватимуть українськи дороги, бо це вже недоцільно. Вони чекатимуть, що законопроекти, на підтримку яких вони оголосили акцію, підпише голова Верховної ради та президент.

"Зараз ми вимушені призупинити нашу акцію. Сьогодні вже тут немає смислу стояти. Немає сенсу стояти на дорогах в областях. Сьогодні ні одна траса не перекривалась, було обмежено рух", - сказав голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.

Також він додав, що таке рішення було прийнято, щоб не допустити сутички власників "євроблях" із поліцією.

"Повідомлення від Арсена Авакова - це відношення керівника поліції до людей. Я не хочу, щоб в нас складися непорозуміння і сутичок з поліцією. Ніяких стичок ми точно не допустимо. Ми маємо переформатуватися і прийняти новий план дій", - сказав Ярошевич.

Офіційне звернення щодо подальших дій АЄС та інших Опубліковано Авто Евро Сила Середа, 21 листопад 2018 р.

Нагадаємо, мінстр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що наразі прийнято рішення розблокувати всі траси, які перекрили власники "євроблях". У випадку порушень законодавства поліція буде змушена застосувати заходи поліцейського примусу.

Раніше РБк-Україна повідомляло, на кордоні з Білоруссю поліція розблокувала проїзд через пункт пропуску "Нові Яриловичі".