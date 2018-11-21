ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Власники "євроблях" призупинили протести

Новини » Суспільство    21.11.2018 - 15:12
Власники "євроблях" призупинили протести
Фото: мітинг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Активісти призупинили блокування доріг в Україні

Власники автівок з іноземною реєстрацією, які з 20 листопада почали блокування доріг по Україні, а також почали акцію протесту під Верховною радою, заявили, що припиняють свою акцію. Про це під Радою заявив лідер протесту Олег Ярошевич, передає кореспондент РБК-Україна.

Активісти сказали, що більше не блокуватимуть українськи дороги, бо це вже недоцільно. Вони чекатимуть, що законопроекти, на підтримку яких вони оголосили акцію, підпише голова Верховної ради та президент. 

"Зараз ми вимушені призупинити нашу акцію. Сьогодні вже тут немає смислу стояти. Немає сенсу стояти на дорогах в областях. Сьогодні ні одна траса не перекривалась, було обмежено рух", - сказав голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.

Також він додав, що таке рішення було прийнято, щоб не допустити сутички власників "євроблях" із поліцією. 

"Повідомлення від Арсена Авакова - це відношення керівника поліції до людей. Я не хочу, щоб в нас складися непорозуміння і сутичок з поліцією. Ніяких стичок ми точно не допустимо. Ми маємо переформатуватися і прийняти новий план дій", - сказав Ярошевич.

 

Офіційне звернення щодо подальших дій АЄС та інших

Опубліковано Авто Евро Сила Середа, 21 листопад 2018 р.

Нагадаємо, мінстр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що наразі прийнято рішення розблокувати всі траси, які перекрили власники "євроблях". У випадку порушень законодавства поліція буде змушена застосувати заходи поліцейського примусу.

Раніше РБк-Україна повідомляло, на кордоні з Білоруссю поліція розблокувала проїзд через пункт пропуску "Нові Яриловичі".

Поліція розблокувала проїзд на кордоні з Білоруссю, який перекрили власники "євроблях" Поліція відкрила 5 кримінальних проваджень за фактом блокування доріг в Україні
Новини України протестевробляхи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся