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"Укрзалізниця" змінить графік руху поїздів в останній тиждень листопада

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 16:41
"Укрзалізниця" змінить графік руху поїздів в останній тиждень листопада
Фото: оновлений поїзд УЗ (РБК-Україна, Віталій Носач)

В останній тиждень листопада УЗ планує провести реконструкцію на коліях

В останній тиждень листопада 2018, починаючи з 23 числа, "Укрзалізниця" вносить зміни у графік руху пасажирських поїздів за окремими напрямками у зв'язку із реконструкцією на коліях. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, що у цей період почнуться планові ремонти залізничної інфраструктури поблизу станції Вакулинці (Подільський район Полтави).

"Зокрема, на період з 23 листопада до 1 грудня 2018 року заплановано виконати реконструкцію стрілочних переводів та вкладання ділянок колій на станції Вакулинці", - повідомили у прес-службі.

У зв'язку з ремонтами деякі поїзди за окремими напрямками курсуватимуть за зміненим графіком руху. Зокрема, йдеться про такі поїзди: №712/711 Київ - Костянтинівка, №125/126 Костянтинівка - Київ, №298/297 Київ - Херсон.

"Просимо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і звертати увагу на коригування руху приміських поїздів", - додали в УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" 14 листопада запустила тестовий поїзд сполученням Мукачево-Будапешт по євроколії. Планується найближчим часом запустити регулярне сполучення. Наступний напрямок - на Словаччину.

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