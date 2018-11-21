Авіакомпанія Wizz Air відновлює свою роботу в Україні

Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Eugeni Reguill)

Гендирекор авіакомпанії зустрівся із президентом Порошенком, де вони обгворорили відновлення "Візз Ейр Україна"

Лоу-кост Wizz Air збирається відновлювати роботу української авіакомпанії "Візз Ейр Україна". Про це йшлося під час зустрічі керівництва авіакомпанії із презизентом України Петром Порошенком, повідомили РБК-Україна у прес-службі Wizz Air.

Зокрема, у середу, 21 листопада, генеральний директор Wizz Air Джозеф Вараді зустрівся із Порошенком.

"Учасники зустрічі обговорили законодавчі, регуляторні та економічні умови, необхідні для досягнення фінальних домовленостей у рамках довгострокової бізнес пропозиції. Відновлення діяльності "Візз Ейр Україна" сприяло б розвитку української авіаційної галузі", - повідомили у прес-службі.

Для збільшення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 та Airbus A321 компанія інвестує 2,5 млрд доларів. Ці літаки будуть поставлені на бази авіакомпанії у Києві та інших регіонах України.

"У результаті, запланований обсяг перевезених пасажирів складатиме 6 млн на рік до 2025 року", - зазначили в авіакомпанії.

Порошенко у свою чергу прокоментував, що радий рішенню компанії Wizzair повернутися в Україну.

"Це рішення характеризує зміни, які відбулися за останні 4 роки в Україні, зокрема в розвитку можливостей для бізнесу, покращенні інвестиційному клімату", - написав президент у Twitter.

Нагадаємо авіакомпанія Wizz Air з 20 квітня 2015 року закрила свою дочірню компанію в Україні "Візз Ейр Україна", яка виконувала 16 рейсів. Тоді у компанії причиною такого кроку назвали з нестабільність на території східної України, девальвацію, нестабільність гривні та вплив контролю обміну валюти.

Відзначимо, що в 2018 році Wizz Air почала відновлювати польоти з України. Зокрема, авіакомпанія запустить рейс Харків-Відень з 25 листопада, що є позитивним сигналом. Також лоу-кост заявив про запуск нового рейсу з Києва до Відня (Австрія), який стартував з 28 листопада.