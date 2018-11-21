Итоги дня: 21 ноября

Владельцы "евроблях" приостановили протесты

Фото: митинг в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, которые с 20 ноября начали блокирование дорог по Украине, а также начали акцию протеста под Верховной радой, заявили, что прекращают свою акцию. Об этом заявил лидер протеста Олег Ярошевич. Активисты заявили, что больше не будут блокировать украински дороги, поскольку это уже нецелесообразно. Они будут ждать, что законопроекты, в поддержку которых они объявили акцию, подпишет председатель Верховной рады и президент.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что принято решение разблокировать все трассы, которые перекрыли владельцы "евроблях". Аваков отметил, что лояльность к владельцам "евроблях" закончилась там, где они превратили свое право на протест - в ущемление прав других. Также Рада разблокировала подписание законов о растаможке "евроблях".

Авиакомпния Wizz Air возобновляет свою работу в Украине

Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Eugeni Reguill)

Лоу-кост Wizz Air собирается возобновить работу украинской авиакомпании "Визз Эйр Украина". Об этом шла речь во время встречи руководства авиакомпании с президентом Украины Петром Порошенко.

Для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321 компания инвестирует 2,5 млрд долларов. Эти самолеты будут поставлены на базы авиакомпании в Киеве и других регионах Украины. В результате, запланированный объем перевезенных пассажиров должен составить 6 млн в год до 2025 года.

Кабмин одобрил соглашение о Зоне свободной торговле с Израилем

Иллюстративное фото (facebook.com/UkraineMFA)

Кабинет министр Украины одобрил проект соглашения о Зоне свободной торговле (ЗСТ) с Израилем. Предполагается, что соглашение о ЗСТ будет способствовать активизации торговли между Украиной и Израилем, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий, обмену опытом, созданию благоприятных условий для обеспечения доступа товаров на рынки Украины и Израиля.

С момента вступления соглашения в силу Израиль отменит ряд ввозных пошлин. Соглашение также предусматривает либерализацию доступа на рынок Украины тех товаров, в которых была заинтересованность израильской стороны..

УЗ возобновляет продажу билетов на даты после 9 декабря

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Укрзализныця" 26 ноября возобновит продажу билетов на все поезда, которые будут курсировать после 9 декабря 2018 года. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе УЗ.

Отмечается, что в настоящее время происходит окончательная корректировка графика движения поездов.

"С 9 декабря 2018 года вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 года. Также завершается работа по назначению дополнительных поездов, и уже с 5 декабря начнется продажа билетов на поезда, которые будут курсировать в период массовых перевозок во время новогодних и рождественских праздников", - сообщили в пресс-службе.

В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни (фото)

Фото: День Достоинства и Свободы 2018 (РБК-Украина)

21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в этот день в 2004 году началась Оранжевая революция, а в 2013-м – Революция Достоинства.

Серия мероприятий, посвященных памятному дню, началась с молебна и на аллее Героям Небесной сотни в центре Киева. Поминальный молебен начался в 10.00 и продолжился возложением цветов у мемориала погибшим Героям. В мероприятии принял участие президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной.

Соперник погибшего в ужасном ДТП Пушкаря отказался от чемпионского пояса

Коллаж РБК-Украина

Соперник погибшего 14 ноября в ужасном ДТП под Ровно чемпиона мира по армрестлингу Андрея Пушкаря россиянин, выходец из Украины Денис Цыпленков отказался от чемпионского пояса в пользу оппонента.

"Так как он не доехал и никакой армфайт не состоялся, я не имею права забрать пояс. Он остается у Андрюхи в семье", - заявил Цыпленков и добавил, что сын Пушкаря Лев будет гордиться и знать, "что его отец ушел непобежденным".

Напомним, что 33-летний спортсмен попал в аварию по дороге во львовский аэропорт, откуда должен был отправиться на соревнования в Польшу.