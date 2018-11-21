Власники "євроблях" продовжують мітинг, в 16 областях частково перекриті дороги

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією масово перекривають дороги
Власники автомобілів з іноземною реєстрацією перекрили дороги у 16 областях України за станом на 21 листопада 12:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтодор.
Таким чином, рух частково перекрито в:
а / д М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгинінок Луцького району);
з 10:30 на а / д М-06 Київ - Чоп, км 126 + 800 (поворот на с. Гадзинка) та М-07 Київ - Ковель - Ягодин, км 144 + 600 (поворот на с. Грізне), шляхом руху по пішохідних переходах;
з 10:30 на а / д М-03 Київ - Харків - Довжанський, км 76; з 11-00 год. на М-05 Київ - Одеса, км 79 з періодичним пропуском транспорту;
з 11:00 на а / д Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв, км 76 (з. Степове);
а / д М-06 Київ - Чоп, 500 + 900 (с. Старий Милятин Буського району) та 585 км + 900 (с. Розвадів Миколаївського району);
а / д М-05 Київ - Одеса, км 450 + 500;
з 11:00 на М-03 Київ - Харків - Довжанський, км 332 + 350, шляхом руху по пішохідному переходу;
з 10:50 год. а / д М-06 Київ - Чоп км 322 (біля АЗС "Сокар"); з 11:00 на М-07 Київ - Ковель - Ягодин, км 307;
з 11:00 на а / д Н-07 Київ - Суми - Юнаківка, км 221;
а / д М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, км 154;
а / д М-03 Київ - Харків - Довжанський, км 472 (з. Пісочин);
з 11:15 год. на а / д М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, км 206, Р-47 Херсон - Нова Каховка - Генічеськ, км 57;
з 11:00 год. на а / д Н-03 Житомир - Чернівці, км 285 + 432 (с. Смотрич, Подільського району);
з 10:30 на а / д Н-03 Житомир - Чернівці, км 303 + 450 (с. Атаки Хотинського району);
автодорога М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі, км 223 (на КПП "Нові Яриловичі");
з 19 листопада триває акція протесту жителів м. Сміла км 197 км 207 а / д Н-01 Київ - Знам'янка (виїзд з Сміла в напрямку Знам'янки).
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що прийнято рішення розблокувати всі траси, які перекрили власники "евроблях".
Крім того, за даними поліції, участь у блокуванні доріг беруть більше 1 тис. осіб, найбільше - у Дніпропетровській області. На даний момент частково обмеженим залишається рух в 7 областях: Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській та Чернігівській.
Зазначимо, 8 листопада 2018 року Верховна рада прийняла у другому читанні другий законопроект з пакету законів про "евробляхах" - щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України. У документі передбачені штрафи за порушення терміну перебування автомобіля на "евробляхах" у режимі транзиту.