Власники "євроблях" продовжують мітинг, в 16 областях частково перекриті дороги

Фото: мітинг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією масово перекривають дороги

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією перекрили дороги у 16 областях України за станом на 21 листопада 12:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтодор.

Таким чином, рух частково перекрито в:

Волинська область

а / д М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгинінок Луцького району);

Житомирська область

з 10:30 на а / д М-06 Київ - Чоп, км 126 + 800 (поворот на с. Гадзинка) та М-07 Київ - Ковель - Ягодин, км 144 + 600 (поворот на с. Грізне), шляхом руху по пішохідних переходах;

Київська область

з 10:30 на а / д М-03 Київ - Харків - Довжанський, км 76; з 11-00 год. на М-05 Київ - Одеса, км 79 з періодичним пропуском транспорту;

Кіровоградська область

з 11:00 на а / д Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв, км 76 (з. Степове);

Львівська область

а / д М-06 Київ - Чоп, 500 + 900 (с. Старий Милятин Буського району) та 585 км + 900 (с. Розвадів Миколаївського району);

Одеська область

а / д М-05 Київ - Одеса, км 450 + 500;

Вінницька область

з 11:00 на М-03 Київ - Харків - Довжанський, км 332 + 350, шляхом руху по пішохідному переходу;

Рівненська область

з 10:50 год. а / д М-06 Київ - Чоп км 322 (біля АЗС "Сокар"); з 11:00 на М-07 Київ - Ковель - Ягодин, км 307;

Сумська область

з 11:00 на а / д Н-07 Київ - Суми - Юнаківка, км 221;

Тернопільська область

а / д М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, км 154;

Харківська область

а / д М-03 Київ - Харків - Довжанський, км 472 (з. Пісочин);

Херсонська область

з 11:15 год. на а / д М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, км 206, Р-47 Херсон - Нова Каховка - Генічеськ, км 57;

Хмельницька область

з 11:00 год. на а / д Н-03 Житомир - Чернівці, км 285 + 432 (с. Смотрич, Подільського району);

Чернівецька область

з 10:30 на а / д Н-03 Житомир - Чернівці, км 303 + 450 (с. Атаки Хотинського району);

Чернігівська область

автодорога М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі, км 223 (на КПП "Нові Яриловичі");

Черкаська область

з 19 листопада триває акція протесту жителів м. Сміла км 197 км 207 а / д Н-01 Київ - Знам'янка (виїзд з Сміла в напрямку Знам'янки).

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що прийнято рішення розблокувати всі траси, які перекрили власники "евроблях".

Крім того, за даними поліції, участь у блокуванні доріг беруть більше 1 тис. осіб, найбільше - у Дніпропетровській області. На даний момент частково обмеженим залишається рух в 7 областях: Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській та Чернігівській.

Зазначимо, 8 листопада 2018 року Верховна рада прийняла у другому читанні другий законопроект з пакету законів про "евробляхах" - щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України. У документі передбачені штрафи за порушення терміну перебування автомобіля на "евробляхах" у режимі транзиту.