ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Україна сьогодні відзначає День гідності і свободи

Новини » Суспільство    21.11.2018 - 09:16
Україна сьогодні відзначає День гідності і свободи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна вп'яте відзначає річницю Революції гідності

В Україні сьогодні, 21 листопада, відзначається День гідності і свободи. Приурочена до обох революцій (2004 і 2013 року) пам'ятна дата відзначається вже в п'ятий раз.

Це свято є наступником Дня свободи, який на честь Помаранчевої революції відзначався 22 листопада з 2005 по 2011 роки. Президент Петро Порошенко 13 листопада 2014 року підписав указ про святкування Дня гідності і свободи 21 листопада.

21 листопада 2013 року у Києві розпочалися акції протесту після того, як уряд призупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Акцію, яка отримала назву Євромайдан, підтримали в багатьох містах України. Після розгону Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада протести різко прийняли антипрезидентський і антиурядовий характер.

В результаті тримісячного протистояння і кровопролитного загострення в лютому 2014 року був повалений режим колишнього президента Віктора Януковича, після чого почалася військова агресія Російської Федерації, яка супроводжувалася анексією Криму та окупацією окремих районів Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, минулого року акції 21 листопада в Києві вилилися в сутички з поліцією. Інцидент стався, коли активісти намагалися встановити намети.

Нагадаємо, в жовтні президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення Дня гідності і свободи в 2018 році, яким доручив уряду забезпечити виконання відповідного плану заходів.

 

Суд над Януковичем: як проходив процес у справі екс-президента Справа Майдану: прокуратура завершила слідство у справі екс-керівника міліції Києва
Новини України МайданДень достоинства и свободы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся