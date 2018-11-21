Україна сьогодні відзначає День гідності і свободи

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна вп'яте відзначає річницю Революції гідності

В Україні сьогодні, 21 листопада, відзначається День гідності і свободи. Приурочена до обох революцій (2004 і 2013 року) пам'ятна дата відзначається вже в п'ятий раз.

Це свято є наступником Дня свободи, який на честь Помаранчевої революції відзначався 22 листопада з 2005 по 2011 роки. Президент Петро Порошенко 13 листопада 2014 року підписав указ про святкування Дня гідності і свободи 21 листопада.

21 листопада 2013 року у Києві розпочалися акції протесту після того, як уряд призупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Акцію, яка отримала назву Євромайдан, підтримали в багатьох містах України. Після розгону Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада протести різко прийняли антипрезидентський і антиурядовий характер.

В результаті тримісячного протистояння і кровопролитного загострення в лютому 2014 року був повалений режим колишнього президента Віктора Януковича, після чого почалася військова агресія Російської Федерації, яка супроводжувалася анексією Криму та окупацією окремих районів Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, минулого року акції 21 листопада в Києві вилилися в сутички з поліцією. Інцидент стався, коли активісти намагалися встановити намети.

Нагадаємо, в жовтні президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення Дня гідності і свободи в 2018 році, яким доручив уряду забезпечити виконання відповідного плану заходів.