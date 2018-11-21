Кабмін схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем

Ілюстративне фото (facebook.com/UkraineMFA)

Ізраїль скасує мита на ряд сільськогосподарських і промислових товарів

Кабінет міністр України схвалив проект угоди про Зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Ізраїлем. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Передбачається, що угода про ЗВТ сприятиме активізації торгівлі між Україною та Ізраїлем, зростанню експорту, створенню нових робочих місць, трансферу технологій, обміну досвідом, створенню сприятливих умов для забезпечення доступу товарів на ринки України та Ізраїлю.

З моменту набуття чинності угоди Ізраїль скасує ввізні мита для 9,2% сільськогосподарських товарів (риба, рослинні олії, овочі консервовані) і близько 80% промислових товарів (ліки, добрива, будматеріали тощо). Крім того, передбачено перехідні періоди до повного скасування мит, часткову лібералізацію мит та визначено винятки з цього режиму торгівлі.

Угода передбачає лібералізацію доступу на ринок України тих товарів, у яких була зацікавленість ізраїльської сторони. У зв'язку з цим Україна збереже мита на м'ясо та субпродукти птиці, морожену свинину, окремі види риби, молочні продукти, зернові і т. д.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, Україна та Ізраїль завершили підготовку угоди про вільної торгівлі у серпні 2018 року.

Відзначимо, ще в березні президент Петро Порошенко анонсував візит прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Київ для підписання угоди про ЗВТ.