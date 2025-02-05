Учасниця Нацвідбору прямо сказала, що думає про броні для артистів

Вокалістка гурту Future Culture Дар'я Ремез, яка цього року вперше бере участь у Нацвідборі на Євробачення-2025, відверто розповіла, як ставиться до бронювання артистів.

Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я вважаю, що якщо артист справді допомагає армії, справді підтримує волонтерський рух і може бути рупором, який буде заявляти про рух країни, - не буду говорити за хлопців, а я ставлюся до цього позитивно", - наголосила вона.

Водночас інші учасники колективу та її друзі творчих професій розуміють, що, можливо, їм усе ж таки доведеться взяти до рук зброю.

"А от хлопці кажуть, що всі там будемо. Вони не бояться, просто кажуть: "Якщо мобілізують, то мобілізують", - наголосила вона.

Що відомо про гурт Future Culture

Future Culture - це київська музична формація, заснована 2022 року. Склад гурту: Андрій Литвиненко (барабани), Олексій Руденко (бас), Андрій Шулаков (гітара), Дар'я Ремез та Олексій Боднар (вокал).

Future Culture вдалося створити свій унікальний еклектичний саунд, де поєднуються елементи неосоулу, R'n'B, хіп-хопу, фанку та інших жанрів. Це гурт, який не боїться експериментів і впевнено шукає нові горизонти в сучасній українській музиці.

Що відомі люди говорять про бронювання артистів

Думки зірок щодо броні для талановитих людей розходяться.

Так, українська співачка Оксана Пекун вважає, що може настати час, коли й жінки підуть воювати. А інша артистка Оксана Білозір вважає, що справді талановиті люди мають залишатися в тилу, а не йти на фронт.

Водночас актор, телеведучий і сценарист Олег Іваниця, який зараз захищає Україну в ЗСУ, вважає, що, якщо артисти ховатимуться від мобілізації, може повторитися Буча.

Відома українська співачка Наталя Бучинська зазначила, що немає однієї правильної відповіді на це питання і що необхідно розглядати кожен окремий випадок.

Молоді артисти також висловилися на цю тему. Учасники гурту MOLODI, який також цього року бере участь у Нацвідборі, вважають, що культура і мистецтво мають величезне значення як під час війни, так і в мирний час. На складне запитання, що стосується бронювання, Ваня і Кирило відповіли, що в кожному випадку необхідно враховувати обставини.

Виконавиця FIЇNKA, справжнє ім'я якої Ірина Вихованець, вважає, що потрібно зберегти культурну спадщину під час війни.