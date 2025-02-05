ua en ru
Ср, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Учасниця Нацвідбору прямо сказала, що думає про броні для артистів

Середа 05 лютого 2025 11:31
UA EN RU
Учасниця Нацвідбору прямо сказала, що думає про броні для артистів Future Culture (фото надано музикантами)
Автор: Катерина Собкова

Вокалістка гурту Future Culture Дар'я Ремез, яка цього року вперше бере участь у Нацвідборі на Євробачення-2025, відверто розповіла, як ставиться до бронювання артистів.

Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я вважаю, що якщо артист справді допомагає армії, справді підтримує волонтерський рух і може бути рупором, який буде заявляти про рух країни, - не буду говорити за хлопців, а я ставлюся до цього позитивно", - наголосила вона.

Водночас інші учасники колективу та її друзі творчих професій розуміють, що, можливо, їм усе ж таки доведеться взяти до рук зброю.

"А от хлопці кажуть, що всі там будемо. Вони не бояться, просто кажуть: "Якщо мобілізують, то мобілізують", - наголосила вона.

Що відомо про гурт Future Culture

Future Culture - це київська музична формація, заснована 2022 року. Склад гурту: Андрій Литвиненко (барабани), Олексій Руденко (бас), Андрій Шулаков (гітара), Дар'я Ремез та Олексій Боднар (вокал).

Future Culture вдалося створити свій унікальний еклектичний саунд, де поєднуються елементи неосоулу, R'n'B, хіп-хопу, фанку та інших жанрів. Це гурт, який не боїться експериментів і впевнено шукає нові горизонти в сучасній українській музиці.

Що відомі люди говорять про бронювання артистів

Думки зірок щодо броні для талановитих людей розходяться.

Так, українська співачка Оксана Пекун вважає, що може настати час, коли й жінки підуть воювати. А інша артистка Оксана Білозір вважає, що справді талановиті люди мають залишатися в тилу, а не йти на фронт.

Водночас актор, телеведучий і сценарист Олег Іваниця, який зараз захищає Україну в ЗСУ, вважає, що, якщо артисти ховатимуться від мобілізації, може повторитися Буча.

Відома українська співачка Наталя Бучинська зазначила, що немає однієї правильної відповіді на це питання і що необхідно розглядати кожен окремий випадок.

Молоді артисти також висловилися на цю тему. Учасники гурту MOLODI, який також цього року бере участь у Нацвідборі, вважають, що культура і мистецтво мають величезне значення як під час війни, так і в мирний час. На складне запитання, що стосується бронювання, Ваня і Кирило відповіли, що в кожному випадку необхідно враховувати обставини.

Виконавиця FIЇNKA, справжнє ім'я якої Ірина Вихованець, вважає, що потрібно зберегти культурну спадщину під час війни.

Раніше Влад Шериф чесно зізнався, чи готовий він взяти зброю і піти воювати.

Також співачка Абіє сказала, що думає про зірок, які бояться виступати для військових біля лінії фронту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Переговори, компроміси та закінчення війни: що сказав Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану
Переговори, компроміси та закінчення війни: що сказав Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану