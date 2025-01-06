Оксана Пекун відверто розповіла, що думає про броню для артистів: "І жінки підуть воювати"

Відома українська співачка Оксана Пекун, яка висловилася щодо Софії Ротару , зазначила, що вона підтримує бронювання артистів-чоловіків, хоча не заперечує і той факт, що і жінкам, можливо, доведеться взяти до рук зброю.

"Я підтримую, тому що це - кров нашої нації. Це талановиті художники. Я розумію, що воювати повинні всі. Я теж колись сказала, що якщо треба, то піду захищати Україну, бо непогано стріляю. Але вже є такі таланти, які загинули, яких ми ніколи більше не повернемо", - зазначила співачка.

Також вона наголосила, що всім необхідно готуватися до найгіршого сценарію.

"Хоча й кажуть, що настане такий час, що ми всі підемо, і жінки підуть воювати... Тому ніхто не застрахований", - вважає Пекун.

"Але я б берегла цвіт нації. Берегла б тих, хто є талантом. Хто продовжить цей цвіт нації. Хоча мені кожного шкода. Мені шкода звичайної людини, всіх", - підсумувала народна артистка України.

Оксана Пекун (фото: instagram.com/oksana_pekun)

Що відомі люди говорять про мобілізацію та бронювання артистів

Думки відомих людей щодо броні для талановитих людей розходяться.

Так, український актор, телеведучий і сценарист Олег Іваниця, який зараз захищає Україну в ЗСУ, вважає, що якщо артисти ховатимуться від мобілізації, може повторитися Буча.

Співачка Оксана Білозір вважає, що справді талановиті люди мають залишатися в тилу, а не йти на фронт.

Лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк зі свого боку підтримує бронювання артистів. Він зазначив, що якщо всіх заберуть на фронт, потім буде дуже складно знову створювати колективи та виступати.

Відома українська співачка Наталя Бучинська зазначила, що немає однієї правильної відповіді на це питання і що необхідно розглядати кожен окремий випадок.

Музикант Валерій Харчишин підтримує надання артистам тимчасової відстрочки від мобілізації. А от співачка Оля Цибульська, навпаки, не підтримує.