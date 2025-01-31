Фіналісти Нацвідбору чесно висловилися про бронювання чоловіків-артистів

Гурт MOLODI, який потрапив у "десятку" фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025, висловив свою думку про те, чи потрібно бронювати чоловіків-артистів під час війни.

Про це учасники колективу розповіли в інтерв'ю РБК-Україна.

Зазначимо, що вокаліст Кирило та барабанщик і бек-вокаліст Ваня вважають, що культура і мистецтво мають величезне значення як під час війни, так і в мирний час.

"Артисти - це голос країни. Через музику, кіно, мистецтво ми не даємо світові забути про війну, мобілізуємо суспільство, збираємо величезні кошти для ЗСУ, допомагаємо пережити біль і втрати", - зазначили музиканти.

А ось на складне запитання, що стосується бронювання, MOLODI відповіли, що в кожному випадку необхідно враховувати обставини.

"Але такі питання мають вирішувати не артисти, а держава. У нас немає морального права заявляти, що заслуговуємо на бронювання - це рішення, яке ухвалюють на рівні влади, з урахуванням усіх обставин і потреб країни", - наголосив Кирило.

Що відомо про гурт MOLODI

Групу було створено двома молодими людьми в Маріуполі 2020 року. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Ваня та Кирило переїхали до Києва.

Кирило - вокаліст гурту, теж іноді гітарист. Ваня - барабанщик і бек-вокаліст. Музику вони створюють удвох: разом пишуть тексти, Кирило відповідає за аранжування, а Ваня - за зведення.

Гурт MOLODI працює в жанрі альтернативної поп-музики з елементами електроніки. За час свого існування вже випустила 13 треків, а також артисти пишуть композиції для інших зірок.

Найпопулярніша пісня гурту "Не забуду" присвячена рідному Маріуполю. А пісню "Живу наполовину" Molodi присвятили зниклому безвісти батькові Кирила.

До слова, Ваня багато років тому в рідному Маріуполі грав у колективі разом зі скандальним Enleo - учасником Нацвідбору, який відзначився любов'ю до прослуховування російських треків. Утім, він не потрапив до десятки фіналістів.



Гурт MOLODI (фото: instagram.com/molodi.official)