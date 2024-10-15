Народна артистка України прокоментувала мобілізацію чоловіків-артистів: "Це людські долі"

Відома українська співачка Наталія Бучинська висловила свою думку щодо мобілізації та бронювання у нашій країні відомих персон.

Про це народна артистка України розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

"Немає якоїсь однієї правильної відповіді на це питання. Є, напевно, конкретні випадки. Є така реальність, ми можемо лише те, що можемо, навіщо лукавити", - зазначила Бучинська.

Також вона наголосила, що це питання необхідно якось вирішувати.

"Є гордість за добровольців, низько кланяюся військовим, а є все інше, це людські долі. З цим безперечно щось треба робити, але це час і ступінь відповідальності. Розуміння проблеми та дія. Думаю, всі ми вирішимо, бо іншого шляху у нас немає", - сказала артистка.

Співачка (фото: instagram.com/nataliabuchynska)

Хто така Наталія Бучинська

Майбутня співачка народилася у Львові, згодом її родина переїхала до Тернополя.

Наталя співала у шкільному хорі, закінчила музичну школу та хотіла продовжити музичну освіту. Але в Тернополі не було для цього можливостей і дівчина вступила до Тернопільської академії народного господарства, продовжуючи займатися музикою.

В 1995 році перемогла на відбірковому турі фестивалю "Червона Рута".

У 1998-му вона завоювала Гран-Прі президента України цього фестивалю, а її пісню "В наметі" було названо "Піснею року".

В 2004 році співачка отримала звання народної артистки України та стала наймолодшою володаркою цього звання в історії України.

Знаменитість дала понад дві тисячі концертів. У її репертуарі - понад 300 пісень не лише українською та російською мовами, а також англійською, французькою, польською, італійською, іспанською та вірменською.

Наталія Бучинська (фото: instagram.com/nataliabuchynska)