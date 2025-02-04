Фіналіст Нацвідбору чесно зізнався, чи готовий він взяти зброю і піти воювати

Учасник "Голосу країни" та Національного відбору на Євробачення-2025 Влад Шериф, який раніше розсекретив, як йому допомогла Тіна Кароль , чесно відповів, що він думає про броні для артистів. А також про те, чи готовий він взяти зброю і піти захищати Україну на фронті.

Про це співак розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання журналістки, що він думає про бронювання чоловіків-артистів, Шериф відповів неоднозначно.

"Складне питання. Чому інженер має воювати, а, наприклад, артисти театру чи співаки можуть виїжджати за кордон і отримують бронювання? Суспільство розділилося, і мої думки зараз теж", - зазначив учасник Нацвідбору.

Водночас він розповів, що боїться думати про те, що він може опинитися на фронті зі зброєю в руках.

"Думав, але в мене деякі підстави, проблеми зі здоров'ям. Але якщо так вийде, що ж поробиш? Звичайно, є страх. Я не знаю, хто не боїться. І мені здається, що боятися - це норма в цьому випадку", - підсумував він.



Влад Шериф (фото надано співаком)

Що відомо про Влада Шерифа

Співаку 26 років, він родом із Харкова.

Закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. У 2023 році вступив також до Київського університету культури на спеціальність "Режисер кіно і телебачення".

Як артист заявив про себе 2018 року на шоу "Голос країни". Тоді Влад заспівав пісню англо-норвезького музиканта і продюсера Алана Вокера Faded, але не зміг розвернути крісла тренерів на сліпих прослуховуваннях і залишив конкурс.

У 2023 році знову спробував свої сили на "Голосі країни". Він обрав пісню переможниці пісенного конкурсу "Євробачення-2023", шведської співачки Лорін під назвою Tattoo.

У команді під керівництвом Артема Пивоварова Шериф дійшов до півфіналу.