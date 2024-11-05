Олег Іваниця гнівно висловився про колег-артистів, які проти мобілізації: "Буча може повторитися"

Український актор, телеведучий та сценарист Олег Іваниця, який розсекретив, чим займається у ЗСУ, розповів, що думає про людей, які проти мобілізації, у тому числі про своїх колег-артистів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на його інтерв'ю виданню Oboz.ua.

Колишній учасник "Дизель Шоу", який на сьогоднішній день є багатодітним батьком, взяв до рук зброю з перших днів повномасштабного вторгнення. Він не розуміє людей, які кажуть, що вони проти мобілізації.

"Я дивуюся людям, які заявляють, що вони проти мобілізації. Знаєте, чудово, що ми живемо у світі вільних людей. Але, на жаль, чимало з нас не користуються тим, що вільні, і у своїй свідомості залишаються у кріпосному світогляді. Мовляв, я людина маленька, нічого не вирішую. Кожен із нас як вільна людина має право на свою точку зору", - зазначив Іваниця.

Водночас він продовжив, що якщо всі так мислитимуть, в Україні можуть повторитися страшні події, які були в березні 2022 року в Київській області.

Олег Іваниця (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

"І варто говорити повними фразами. Якщо людина каже, що проти мобілізації, то нехай каже цю фразу повністю: "Я проти мобілізації, я за те, щоб дикі звірі зайшли до наших міст і Буча повторилася", - гнівно наголосив сценарист.

Актор також не розуміє позицію багатьох медійних особистостей, котрі після початку великої війни поховалися.

"Не найкращим чином поводяться не тільки актори, а й інші медійні особи. Виправдовуючи себе, наводять якісь відмазки типу "не варто викидати дельфінів у пісок". Що вони мають на увазі? Що творчі люди заслуговують на якийсь особливий рівень комфорту? Чим же артисти відрізняються від вчителів, лікарів, підприємців? Вони теж звикли до комфорту, але покинули все і зараз живуть у бліндажах", - наголосив Іваниця.

Олег Іваниця (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

Хто такий Олег Іваниця

Іваниця народився в 1978 році у Вінницькій області у містечку Хмільник. Закінчив Інститут міжнародного бізнесу у Тернопільській академії народного господарства (нині - Західноукраїнський національний університет). А також студію акторської майстерності "Чорний квадрат".

Був учасником "Дизель Студіо", брав участь у гумористичних програмах "Дизель Шоу" та "На трьох".

Також працював як сценарист.

Знявся у багатьох українських фільмах та серіалах.

Також Іваниця - багатодітний батько. Він виховує двох дітей від минулого шлюбу: дочку Ольгу та сина Остапа. Його друга дружина Лана має доньку Аніту від попередніх стосунків, а в 2023 році у пари народився спільний син, якого назвали Орест.

Олег Іваниця (фото: instagram.com/o_ivanytsia)