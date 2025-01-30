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Популярна співачка прямо сказала, що думає про зірок, які бояться виступати для військових біля лінії фронту

Четвер 30 січня 2025 11:40
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Популярна співачка прямо сказала, що думає про зірок, які бояться виступати для військових біля лінії фронту Абіє (фото надано співачкою)
Автор: Катерина Собкова

Фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2025, співачка Абіє чесно сказала, що думає про представників шоу-бізнесу, які бояться їздити з виступами для військових біля лінії фронту.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона зазначила, що це абсолютно нормально, якщо є страх туди їздити. Водночас вона наголосила, що необхідно робити хоча б щось, щоб наблизити нашу перемогу.

"Страх - це абсолютно нормальне явище, я не хочу засуджувати тих, хто боїться їхати в зону бойових дій. Якщо ця людина робить щось для війська, для перемоги в тилу, тобто продуктивна в тилу (закриває збори, сприяє допомозі війську) - то це вже добре", - наголосила Абіє.

Артистка вважає, що таких зірок не потрібно "списувати" з рахунків. Також можуть бути й інші причини.

"Кожен робить свій вибір, спираючись на свої відчуття, на свої обов'язки. Може, хтось не їде, бо боїться не тільки за своє життя, а за життя тих, хто від нього залежить. І це теж важливо розуміти. Я проти кенселінгу в цьому випадку. Тому я за те, щоб кожен був продуктивним на своєму місці. Але якщо ми можемо робити більше, то закликаю всіх це робити. Однак це вибір кожного", - підсумувала учасниця Нацвідбору.
Популярна співачка прямо сказала, що думає про зірок, які бояться виступати для військових біля лінії фронту
Абіє з військовими (фото: instagram.com/abiye.official)

Хто така Абіє і що означає її псевдонім

Справжнє ім'я співачки Абіє - Наталія Шевченко. Дівчині 26 років, і вона вже близько 8 років будує кар'єру співачки.

Виступати вона почала під незвичним псевдонімом "Абіє". Це дуже давнє українське слово, яке Наталя знайшла в словнику ще коли навчалася в школі. Воно означає "несподівано", "знову", "раптом".

"Важко сказати, в яких текстах воно вживалося і як його вживати зараз, але тоді мене воно настільки захопило, що я відчула якийсь такий резонанс. Мені імпонує це явище, яке виникає раптово, триває і знову виникає з нічого. Якось я собі так намалювала це. Правильного наголосу ми не знаємо, але я називаю себе АбІє", - поділилася артистка.

Також співачка випустила кілька пісень у дуеті: з військовослужбовцем-репером Артемом Лоїком і BRYKULETS.

Після 24 лютого 2022 року дівчина поєднує творчість і волонтерство. Крім того, вона їздить із концертами для військових у гарячі точки України: у Харківську, Херсонську та Запорізьку області.
Популярна співачка прямо сказала, що думає про зірок, які бояться виступати для військових біля лінії фронтуПопулярна співачка прямо сказала, що думає про зірок, які бояться виступати для військових біля лінії фронту
Співачка волонтерить і виступає для військових (фото: instagram.com/abiye.official)

Раніше Абіє розповіла про серйозну травму.

Також зірка "Голосу країни" та учасниця Нацвідбору Маша Кондратенко відповіла, чи є зараз сенс у талант-шоу.

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