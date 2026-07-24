ua en ru
Пт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський та Трамп можуть провести зустріч наступного тижня, - ЗМІ

08:33 24.07.2026 Пт
1 хв
Розглядають три формати зустрічі
aimg Олена Чупровська
Зеленський та Трамп можуть провести зустріч наступного тижня, - ЗМІ Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може провести переговори з президентом США Дональдом Трампом. Остаточний формат зустрічі поки узгоджують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Deutsche Welle Михайла Комадовського в Х.

За словами журналіста, українські та американські посадовці зараз працюють над організацією зустрічі лідерів. Остаточний формат перемовин ще не узгодили.

Який формат зустрічі розглядають

"Він (Володимир Зеленський, - ред.) планує бути присутнім на похороні сенатора Ліндсі Грема. Зараз ще узгоджується формат зустрічі - чи це буде зустріч на полях похорону, окремі закриті переговори чи офіційний візит до Білого дому", - додав журналіст.

Отже, наразі розглядають три варіанти:

  • зустріч на полях церемонії прощання з сенатором;
  • окремі закриті переговори;
  • офіційний візит президента України до Білого дому.

Нагадаємо, 22 липня джерело РБК-Україна повідомляло, що Зеленський хотів би відвідати США вже найближчим часом. Тоді ж уточнювалося, що в Києві чекають на підтвердження графіка президента США.

Тим часом, за даними Axios, Сенат США вже наступного тижня може ухвалити законопроект про масштабні санкції проти Росії, який ініціював Ліндсі Грем. У вівторок у Капітолії відбудеться меморіальна церемонія на його честь.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Новини
США можуть проголосувати за "пекельні санкції" Грема наступного тижня, - Axios
США можуть проголосувати за "пекельні санкції" Грема наступного тижня, - Axios
Аналітика
Всі чоловіки мають служити, як в Ізраїлі, іншого виходу немає: інтерв'ю з Андрієм Садовим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Всі чоловіки мають служити, як в Ізраїлі, іншого виходу немає: інтерв'ю з Андрієм Садовим