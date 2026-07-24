Зеленський та Трамп можуть провести зустріч наступного тижня, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може провести переговори з президентом США Дональдом Трампом. Остаточний формат зустрічі поки узгоджують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Deutsche Welle Михайла Комадовського в Х.

За словами журналіста, українські та американські посадовці зараз працюють над організацією зустрічі лідерів. Остаточний формат перемовин ще не узгодили.

Який формат зустрічі розглядають

"Він (Володимир Зеленський, - ред.) планує бути присутнім на похороні сенатора Ліндсі Грема. Зараз ще узгоджується формат зустрічі - чи це буде зустріч на полях похорону, окремі закриті переговори чи офіційний візит до Білого дому", - додав журналіст.

Отже, наразі розглядають три варіанти: