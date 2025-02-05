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Участница Нацотбора прямо сказала, что думает о брони для артистов

Среда 05 февраля 2025 11:31
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Участница Нацотбора прямо сказала, что думает о брони для артистов Future Culture (фото предоставлено музыкантами)
Автор: Катерина Собкова

Вокалистка группы Future Culture Дарья Ремез, которая в этом году впервые участвует в Нацотборе на Евровидение-2025, откровенно рассказала, как относится к бронированию артистов.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина.

"Я считаю, что если артист действительно помогает армии, действительно поддерживает волонтерское движение и может быть рупором, который будет заявлять о движении страны - не буду говорить за парней, а я отношусь к этому положительно", - подчеркнула она.

В то же время другие участники коллектива и ее друзья творческих профессий понимают, что, возможно, им все же придется взять в руки оружие.

"А вот парни говорят, что все там будем. Они не боятся, просто говорят: "Если мобилизуют, то мобилизуют", - подчеркнула она.

Что известно про группу Future Culture

Future Culture - это киевская музыкальная формация основана в 2022 году. Состав группы: Андрей Литвиненко (барабаны), Алексей Руденко (бас), Андрей Шулаков (гитара), Дарья Ремез и Алексей Боднар (вокал).

Future Culture удалось создать свой уникальный эклектичный саунд, где сочетаются элементы неосоула, R'n'B, хип-хопа, фанка и других жанров. Это группа, которая не боится экспериментов и уверенно ищет новые горизонты в современной украинской музыке.

Что известные люди говорят о бронировании артистов

Мнения звезд насчет брони для талантливых людей расходятся.

Так, украинская певица Оксана Пекун считает, что может настать время, когда и женщины пойдут воевать. А другая артистка Оксана Билозир считает, что действительно талантливые люди должны оставаться в тылу, а не идти на фронт.

В то же время актер, телеведущий и сценарист Олег Иваница, который сейчас защищает Украину в ВСУ, считает, что, если артисты будут прятаться от мобилизации, может повториться Буча.

Известная украинская певица Наталья Бучинская отметила, что нет одного правильного ответа на этот вопрос и что необходимо рассматривать каждый отдельный случай.

Молодые артисты также высказались на эту тему. Участники группы MOLODI, которая также в этом году принимает участие в Нацотборе, считают, что культура и искусство имеют огромное значение как во время войны, так и в мирное время. На сложный вопрос, касающийся бронирования, Ваня и Кирилл ответили, что в каждом случае необходимо учитывать обстоятельства.

Исполнительница FIЇNKA, настоящее имя которой Ирина Вихованець, считает, что нужно сохранить культурное наследие во время войны.

Ранее Влад Шериф честно признался, готов ли он взять оружие и пойти воевать.

Также певица Абие сказала, что думает о звездах, которые боятся выступать для военных возле линии фронта.

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