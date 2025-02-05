Участница Нацотбора прямо сказала, что думает о брони для артистов

Вокалистка группы Future Culture Дарья Ремез, которая в этом году впервые участвует в Нацотборе на Евровидение-2025, откровенно рассказала, как относится к бронированию артистов.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина.

"Я считаю, что если артист действительно помогает армии, действительно поддерживает волонтерское движение и может быть рупором, который будет заявлять о движении страны - не буду говорить за парней, а я отношусь к этому положительно", - подчеркнула она.

В то же время другие участники коллектива и ее друзья творческих профессий понимают, что, возможно, им все же придется взять в руки оружие.

"А вот парни говорят, что все там будем. Они не боятся, просто говорят: "Если мобилизуют, то мобилизуют", - подчеркнула она.

Что известно про группу Future Culture

Future Culture - это киевская музыкальная формация основана в 2022 году. Состав группы: Андрей Литвиненко (барабаны), Алексей Руденко (бас), Андрей Шулаков (гитара), Дарья Ремез и Алексей Боднар (вокал).

Future Culture удалось создать свой уникальный эклектичный саунд, где сочетаются элементы неосоула, R'n'B, хип-хопа, фанка и других жанров. Это группа, которая не боится экспериментов и уверенно ищет новые горизонты в современной украинской музыке.

Что известные люди говорят о бронировании артистов

Мнения звезд насчет брони для талантливых людей расходятся.

Так, украинская певица Оксана Пекун считает, что может настать время, когда и женщины пойдут воевать. А другая артистка Оксана Билозир считает, что действительно талантливые люди должны оставаться в тылу, а не идти на фронт.

В то же время актер, телеведущий и сценарист Олег Иваница, который сейчас защищает Украину в ВСУ, считает, что, если артисты будут прятаться от мобилизации, может повториться Буча.

Известная украинская певица Наталья Бучинская отметила, что нет одного правильного ответа на этот вопрос и что необходимо рассматривать каждый отдельный случай.

Молодые артисты также высказались на эту тему. Участники группы MOLODI, которая также в этом году принимает участие в Нацотборе, считают, что культура и искусство имеют огромное значение как во время войны, так и в мирное время. На сложный вопрос, касающийся бронирования, Ваня и Кирилл ответили, что в каждом случае необходимо учитывать обстоятельства.

Исполнительница FIЇNKA, настоящее имя которой Ирина Вихованець, считает, что нужно сохранить культурное наследие во время войны.