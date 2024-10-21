Оксана Білозір про бронювання артистів: "Як талановитий піаніст чи скрипач має йти воювати?"

Відома українська співачка Оксана Білозір, яка раніше відповіла вдові Яремчука та поставила крапку у скандалі навколо фільму, вважає, що артистів бронювати від мобілізації не можна.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Народна артистка України планує зайнятися цим питанням, оскільки всерйоз стурбована ситуацією в країні щодо мобілізації людей творчості.

"Я взагалі чесно скажу, хочу підняти асоціацію творчих працівників. Я не знаю, є такі, чи ні, колись таке було. Її необхідно створити та ставити на бронь артистів. По іншому не може бути, хтось мусить творити, забезпечувати життя" , - наголосила Білозір.

Вона вважає, що справді талановиті люди мають залишатися у тилу, а не йти на фронт.

Співачка зараз (фото з архіву Оксани Білозір)

"Як талановитий піаніст чи талановитий скрипаль має йти воювати? А хто буде дітей потім виховувати? Хто їх навчатиме в школі музиці? Хто буде для нас психологічне розвантаження робити?" - зазначила співачка.

Також знаменитість впевнена, що потрібно бронювати художників.

"Звичайно, треба бронювати художників, які справді творять культуру, особливо український національний контент. Їх треба захистити. Бо заради чого ми воюємо? Щоб вихолостити Україну?" - риторично запитала артистка.

Білозір зазначила, що хоче створити у кожному регіоні перелік творчих людей, які мають працювати на перемогу.

"Це ідеологія, це наше майбутнє. Це наш світогляд", - підсумувала Білозір.

Народна артистка України (фото з архіву Оксани Білозір)

Що відомо про Оксану Білозір

Білозір - відома українська співачка, виступає на сцені з 1977 року. Її пісні "Горобина ніч", "Святкова", "Батьківська пісня" та багато інших широко відомі в Україні та поза її межами.

Крім цього, була народним депутатом України IV, V, VI, VIII скликань, а також міністром культури і мистецтв України та міністром культури і туризму України.

У вересні 2024 року відвідала окуповані ЗСУ райони Курської області.

Незважаючи на те, що співачка володіє українською, російською, а також польською та англійською мовами, вона ніколи не співала російською.

Оксана Білозір (фото з архіву Оксани Білозір)