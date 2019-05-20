Роспуск Рады и перепалка с Ляшко: инаугурация Зеленского всколыхнула сеть

Зеленский объявил о роспуске Рады на инаугурации (фото: УНИАН)

Владимир Зеленский сделал много громких заявлений на инаугурации

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины на инаугурации, которая состоялась сегодня, 20 мая. Он принес присягу на верность народу Украины и сделал ряд громких заявлений. Будущий роспуск Рады и перепалка с Олегом Ляшко из-за языкового вопроса буквально "взорвали" сеть.

Так, во время первой вступительной речи в качестве президента Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости окончания войны в Украине, возврата военнопленных, Крыма, увольнения главы СБУ, генпрокурора и министра обороны, а также о роспуске Верховной Рады.

К слову, министр обороны Степан Полторак уже подал в отставку, а глава СБУ Василий Грицак написал рапорт о своем увольнении.

Зеленский объявил о роспуске Рады на инаугурации (фото: УНИАН)

Владимир Зеленский во время речи перешел на русский язык, обращаясь к власти страны-агрессора, призывая вернуть пленных. А также он обратился на русском к жителям оккупированных территорий.

"Я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех пленных", - заявил Зеленский.

"Наш следующий вызов - это возвращение утраченных территорий ... И Крым, и Донбасс - это украинская земля, где мы потеряли не только территории, мы потеряли людей. Я уверен, они нас нас слышат... Мы должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие - они наши, они - украинцы", - сказал президент.

Тогда лидер Радикальной партиии Олег Ляшко выкрикнул из зала Рады: "Они понимают украинский язык".

Зеленский ответил: "Спасибо. Спасибо, что вы продолжаете делить людей, господин Ляшко."

Верховная Рада взорвалась аплодисментами на такой ответ Зеленского.

Зеленский объявил о роспуске Рады на инаугурации (скрин видео: YouTube/Радіо Свобода)

В конце своей речи президент выдвинул Верховной Раде ультиматум: как можно быстрее принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, закон о наказании за незаконное обогащение, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.

Также Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.

Пользователи сети бурно отреагировали на перепалку с Олегом Ляшко из-за языкового вопроса. Они оставляют множество комментариев:

А, господин Зеленский не делит, перейдя на русский? Если так, мог перейти и на венгерский язык, румынский, болгарский и т. д. Мы - многонациональная страна.

Языковая проблема решится сама собой со временем, это ж 2х2!

Хорошо ответил.

Я живу на Западе Украины, я - украиноязычный человек. Но мне нравится, что Зеленский говорил на двух языках. Я, в отличии от других моих земляков, не разделяю украинцев на две категории - по языку. Я понимаю, что исторически сложилось, что у нас есть украинцы и русскоязычные, и украиноязычные.

Только мне кажется, что именно Зеленский разделил людей, перейдя на русский?

Зеленский объявил о роспуске Рады на инаугурации (скрин: facebook.com)

Ляшко отметился...

Мы, украинцы, хотим слышать украинский язык, а не язык врага, прошу разговаривать и не нарушать закон, хотя ты уже его нарушаешь с первой минуты...

Правильно сказал! Хватит уже спекулировать на языковом вопросе! Какая разница, на каком языке говорит человек?

Также комментаторы бурно высказываются по поводу заявления Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Поступок достоин уважения! Так держать, начало хорошее.

Получила огромное удовольствие, достойный президент!

Инаугурация прошла на одном дыхании! Зеленский - на высоте!

То просит ВР принять закон о снятии неприкосновенности, уволить министров... И тут же распускает эту же ВР? Так что ж делать? К красивым или умным?

Я все понимаю, но слова присяги можно было выучить.

Зеленский объявил о роспуске Рады на инаугурации (скрин: facebook.com)

Закрывай аэропорт Борисполь!

Итак, первые минуты президентства и... Забит болт на Конституцию и на законы. Многообещающее начало!

Посадить Парубия за оскорбление нашего президента во время церемонии, какое хамство его реплики!

Так держать, начало хорошее, останови войну, избавь народ от ворюг и бандитов, дай людям дышать и говорить на родном языке!

Может, и не стоит ожидать слишком много, но минуты после требования уволить... Святые! Лица помнить будем долго!

Зеленский объявил о роспуске Рады на инаугурации (видео: YouTube/Радіо Свобода)

К слову, сеть бурно отреагировала на инаугурацию Зеленского и его заявления во время первой вступительной речи в качестве президента Украины.

Также сообщалось, что у Елены Зеленской появилась официальная страница в социальной странице Instagram. Первая леди опубликовала несколько фото, среди которых селфи с супругом Владимиром Зеленским.