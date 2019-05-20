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Каждый из нас президент: сеть бурно отреагировала на инаугурацию Зеленского

STYLERВыборы 2019    20.05.2019 - 11:09
Каждый из нас президент: сеть бурно отреагировала на инаугурацию Зеленского
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский сделал много заявлений во время инаугурации

Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского состоялась сегодня, 20 мая в 10:00. Владимир Зеленский пешком пришел к ВР, обойдя Мариинский парк и сделав остановку на смотровой площадке. Пользователи сети бурно отреагировали на инаугурацию президента и его заявления во время вступительной речи.

На трибуне Верховной Рады Владимир Зеленский принес присягу народу Украины держа руку на Конституции и Пересопницком Евангелии. После чего удостоверение президента Зеленскому вручила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Далее Глава Конституционного суда Наталья Шапала вручила новоизбранному президенту Украины официальные символы власти президента: флаг (штандарт) президента Украины, знак президента Украины, гербовую печать президента Украины и булаву президента Украины.

Каждый из нас президент: сеть бурно отреагировала на инаугурацию Зеленского

Инаугурация Зеленского всколыхнула сеть (скрин видео: YouTube/Радіо Свобода)

Далее Владимир Зеленского держал свою эмоциональную вступительную речь:

"Дорогие украинцы, после победы на выборах мой шестилетний сын сказал, что Зеленский - президент. Тогда это прозвучало, как шутка... Получается, что каждый из нас президент. Это не моя, это наша общая победа. Каждый из нас сегодня положил руку на Конституцию и каждый из нас принес присягу народу Украины", - завил Зеленский.

А главным заданием Украины Зеленский назвал прекращение огня на Донбассе. После этого Верховная Рада встала и аплодировала стоя.

"Я готов потерять свою должность ради того, чтобы настал мир", - заявил Зеленский.

Каждый из нас президент: сеть бурно отреагировала на инаугурацию Зеленского

Инаугурация Зеленского всколыхнула сеть (скрин видео: YouTube/Радіо Свобода)

Далее президент перешел на русский язык, обращаясь к оккупационным властям, сказал, что он требует вернуть пленных и Крым.

Также Зеленский потребовал у Рады как можно быстрее принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, закон о наказании за незаконное обогащение, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны. Президент дал депутатам срок - два месяца.

Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.

После чего глава Верховной Рады Андрей Парубий объявил о закрытии торжественного заседания. Далее прозвучал гимн Украины.

Каждый из нас президент: сеть бурно отреагировала на инаугурацию Зеленского

Инаугурация Зеленского всколыхнула сеть (скрин видео: YouTube/Радіо Свобода)

Пользователи сети бурно отреагировали на заявление президента. Сеть полнится комментариями.

  • Дай Бог, чтобы все, что обещал, у него вышло.
  • Во всяком случае, не дергал за нос людей, как Порошенко...
  • Обратите внимание на лица Гройсман, Яценюка и Климкина во время речи Зеленского!
  • Вперед Украина и только!
  • Цирк начался...
  • Супер! Браво, господин Президент!

Каждый из нас президент: сеть бурно отреагировала на инаугурацию Зеленского

  • Пусть Бог благословит! Мудрости и терпения и Божьего благословения! Ура!
  • Молодец, держался как настоящий президент. Так держать!
  • Искренне поздравляю всех граждан Украины с вступлением в должность нового президента Украины Владимира Зеленского! Впервые президентом стал человек из народа, кланово-олигархическая система сломана.
  • Молодец! Это присяга украинскому народу! Эта присяга простого человека, очень искренняя и от души! Помогай тебе Господь!
  • Дай Бог, чтоб это было не шоу.

Инаугурация Зеленского всколыхнула сеть (видео: YouTube/Радіо Свобода)

Напомним, ранее мы сообщали, что в сети появились видео с репетиции инаугурации, которая прошла 19 мая.

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