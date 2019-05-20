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Грицак написал рапорт об увольнении

Новости » Политика    20.05.2019 - 09:35
Грицак написал рапорт об увольнении
Фото: Василий Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)

Соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ

Глава СБУ Василий Грицак написал рапорт о своем увольнении. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Грицак добавил, что соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ и членами команды.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ", - говорится в сообщении.

Грицак добавил, что пока президент Украины и Верховная Рада не решат вопрос кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, "действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа".

Напомним, ранее Павел Демчина подал в отставку. Заявление об увольнении он написал 17 мая. Позже действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Также РБК-Украина писало, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов 17 мая подал в отставку. Через два дня Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отметим, Порошенко уволил Игоря Райнина с должности главы администрации президента. Райнин занимал должность главы Администрации президента с августа 2016 года.

 

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Новости Украины увольнениеВасилий Грицак
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