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ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЪЯВИЛ О РОСПУСКЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ

Новости » Выборы 2019    20.05.2019 - 10:46
ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЪЯВИЛ О РОСПУСКЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во время инаугурации Зеленский заявил о роспуске

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске Верховной рады. Об этом он заявил в своей речи во время торжественного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я распускаю Верховную раду", - сказал он.

Зеленский заявил, что у Верховной Рады теперь есть два месяца.

Напомним, церемония инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского происходит 20 мая во время торжественного заседания Верховной рады.

Как писало РБК-Украина, за три дня до вступления в должность нового главы государства в парламенте объявили об отсутствии коалиции. "Народный фронт" - вторая по численности фракция, заявил о выходе из коалиции, после чего спикер Андрей Парубий призвал нардепов начать консультации о формировании нового большинства. У фракций есть 30 дней - до 16 июня. Далее президент должен распустить парламент и назначить досрочные выборы. Но, поскольку Раду нельзя распускать меньше чем за полгода до окончания его полномочий, эта опция новому президенту Зеленскому станет теоретически недоступной.

Наиболее ожидаемым шагом от нового президента Украины Владимира Зеленского является снятие неприкосновенности с депутатов, судей, президента, на что указали 53,7% респондентов. Необходимость "Инициировать роспуск нынешнего состава Верховной рады и проведения досрочных парламентских выборов" среди первых шагов видят 38,1% респондентов.

Отметим, очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг", в следующий парламент могут пройти шесть партий.

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