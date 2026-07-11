ua en ru
Сб, 11 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

СБУ встановила відповідальних в "Укроборонпромі" за вибух у Вишневому, - Зеленський

20:54 11.07.2026 Сб
2 хв
Військові склади перевірять по всій країні
aimg Сергій Козачук
СБУ встановила відповідальних в "Укроборонпромі" за вибух у Вишневому, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

За вибухи на військових складах у Вишневому, що сталися через російський ракетний удар, мають відповісти посадовці "Укроборонпрому", які допустили розміщення зброї на цьому об'єкті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.

Хто відповість за трагедію

Глава держави наголосив, що правоохоронці вже з'ясували, хто саме з керівництва оборонного концерну погодив зберігання озброєння у незахищеному місці.

"Відомо, хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив розміщення зброї там. Кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності", - підкреслив Володимир Зеленський.

Перевірки оборонних підприємств

Президент також доручив Службі безпеки України та іншим правоохоронним органам провести масштабну ревізію аналогічних об'єктів по всій країні, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

"СБУ спільно з іншими правоохоронцями має перевірити й інші подібні підприємства, і кожен керівник підприємств на своєму рівні повинен гарантувати, щоб не було повторення таких трагедій", - заявив президент.

Що відомо про атаку на Вишневе

Нагадаємо, в ніч проти 6 липня російські окупанти атакували склад боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому" у місті Вишневе Київської області. Тоді на об'єкті сталася повторна детонація, після чого президент Володимир Зеленський доручив розвідці та СБУ терміново з'ясувати всі обставини ворожого удару.

Внаслідок російської атаки масштабних руйнувань зазнав і сам житловий сектор міста. За останніми даними, пошкоджено майже 300 будинків, а кількість загиблих зросла до дев'яти людей.

Коментуючи наслідки ворожого обстрілу, глава держави підтвердив, що "прилетіло" саме по складу оборонного концерну, та заявив, що за таку недбалість посадовців чекають звільнення та кримінальна відповідальність.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Вибух Служба безпеки України Укроборонпром
Новини
Удар КАБами по Сумах: вже 5 загиблих та 30 поранених, є тяжкі
Удар КАБами по Сумах: вже 5 загиблих та 30 поранених, є тяжкі
Аналітика
Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі