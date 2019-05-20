Розпуск Ради і перепалка з Ляшком: інавгурація Зеленського сколихнула мережу

Зеленський оголосив про розпуск Ради на інавгурації (фото: УНІАН)

Володимир Зеленський зробив багато гучних заяв на інавгурації

Володимир Зеленський вступив на посаду президента України на інавгурації, яка відбулася сьогодні, 20 травня. Він приніс присягу на вірність народу України і зробив ряд гучних заяв. Майбутній розпуск Ради і перепалка з Олегом Ляшко через мовне питання буквально "підірвали" мережу.

Так, під час першої вступної промови в якості президента України Володимир Зеленський заявив про необхідність закінчення війни в Україні, повернення військовополонених, Криму, звільнення голови СБУ, генпрокурора та міністра оборони, а також про розпуск Верховної Ради.

До речі, міністр оборони Степан Полторак вже подав у відставку, а голова СБУ Василь Грицак написав рапорт про своє звільнення.

Зеленський оголосив про розпуск Ради на інавгурації (фото: УНІАН)

Володимир Зеленський під час промови перейшов на російську мову, звертаючись до влади країни-агресора, закликаючи повернути полонених. А також він звернувся українською до жителів окупованих територій.

"Я впевнений, що першим кроком для початку цього діалогу стане повернення всіх полонених", - заявив Зеленський.

"Наш наступний виклик - це повернення втрачених територій ... І Крим, і Донбас - це українська земля, де ми втратили не тільки території, ми втратили людей. Я впевнений, вони нас чують... Ми повинні повертати їх свідомість. За ці роки влада не зробила нічого, щоб вони почували себе українцями. Вони не чужі - вони наші, вони - українці", - сказав президент.

Тоді лідер Радикальної партії Олег Ляшко вигукнув із зали Ради: "Вони розуміють українську мову".

Зеленський відповів: "Дякую. Спасибі, що ви продовжуєте ділити людей, пан Ляшко."

Верховна Рада вибухнула оплесками на таку відповідь Зеленського.

Зеленський оголосив про розпуск Ради на інавгурації (скрін відео: YouTube/Радіо Свобода)

В кінці своєї промови президент висунув Верховній Раді ультиматум: якомога швидше прийняти закон про зняття депутатської недоторканності, закон про покарання за незаконне збагачення, звільнити голову СБУ, генпрокурора та міністра оборони.

Також Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на перепалку з Олегом Ляшко через мовне питання. Вони залишають безліч коментарів:

А, пан Зеленський не ділить, перейшовши на російську? Якщо так, міг перейти і на угорську мову, румунську, болгарську і т. д. Ми - багатонаціональна країна.

Мовна проблема вирішиться сама собою з часом, це ж 2х2!

Добре відповів.

Я живу на Заході України, я україномовна людина. Але мені подобається, що Зеленський говорив на двох мовах. Я, на відміну від інших моїх земляків, не поділяю українців на дві категорії - за мовою. Я розумію, що історично склалося, що у нас є українці і російськомовні, і україномовні.

Тільки мені здається, що саме Зеленський розділив людей, перейшовши на російську?

Зеленський оголосив про розпуск Ради на інавгурації (скрін: facebook.com)

Ляшко відзначився...

Ми, українці, хочемо чути українську мову, а не мову ворога, прошу розмовляти і не порушувати закон, хоча ти вже його порушуєш з першої хвилини...

Правильно сказав! Вистачить вже спекулювати на мовному питанні! Яка різниця, якою мовою говорить людина?

Також коментатори бурхливо висловлюються з приводу заяви Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Вчинок гідний поваги! Так тримати, початок хороший.

Отримала величезне задоволення, гідний президент!

Інавгурація пройшла на одному диханні! Зеленський - на висоті!

просить ВР прийняти закон про зняття недоторканності, звільнити міністрів... І тут же розпускає цю ж ВР? Так що ж робити? До красивих або розумних?

Я все розумію, але слова присяги можна було вивчити.

Зеленський оголосив про розпуск Ради на інавгурації (скрін: facebook.com)

Закривай аеропорт Бориспіль!

Отже, перші хвилини президентства і... Забив болт на Конституцію і закони. Багатообіцяючий початок!

Посадити Парубія за образу нашого президента під час церемонії, яке хамство його репліки!

Так тримати, початок хороший, зупини війну, звільни народ від злодюг і бандитів, дай людям дихати і говорити рідною мовою!

Може, і не варто очікувати занадто багато, але хвилини після вимоги звільнити... Святі! Обличчя пам'ятати будемо довго!

Зеленський оголосив про розпуск Ради на інавгурації (відео: YouTube/Радіо Свобода)

До речі, мережа бурхливо відреагувала на інавгурацію Зеленського та його заяви під час першої вступної промови в якості президента України.

Також повідомлялося, що у Олени Зеленської з'явилася офіційна сторінка в соціальній сторінці Instagram. Перша леді опублікувала кілька фото, серед яких селфі з чоловіком Володимиром Зеленським.