Полторак подал в отставку

Зеленский призвал парламент уволить Полторака
Министр обороны Степан Полторак заявил, что написал заявление об отставке утром 20 мая. Об этом он сказал журналистам после инаугурации Владимира Зеленского, сообщает корреспондент РБК-Украина.
На вопрос, означает ли это, что он опередил призыв нового президента Украины подать в отставку, Полторак ответил: "Конечно".
Отметим, Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что необходимо уволить генпрокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степена Полторака. Также он требует принятия закона об отмене неприкосновенности депутатов.
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