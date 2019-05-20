Селфи первой леди: у Елены Зеленской появился Instagram

Елена Зеленская опубликовала несколько совместных фото с супругом Владимиром Зеленским
У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня, 20 мая, принес присягу на верность украинскому народу во время инаугурации, появился официальный аккаунт в социальной сети Instagram.
Елена Зеленская завела Instagram (instagram.com/olenazelenska_official)
Первая леди опубликовала на своей странице совместное селфи с супругом, которое они сделали по пути в Верховную Раду.
"Начинаем..." - подписала Елена Зеленская публикацию.
Елена Зеленская завела Instagram (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Пользователи сети оставляют множество комментариев на странице первой леди.
К слову, сеть бурно отреагировала на инаугурацию Зеленского и его заявления во время первой вступительной речи в качестве президента Украины.
Напомним, Марина Порошенко подвела итоги своей работы в качестве первой леди и дала советы новой первой леди Елене Зеленской.
Ранее Елена Зеленская рассказала, почему ее муж не хочет находиться в здании администрации, и каким образом он собирается решить проблемы с Россией.