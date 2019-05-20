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Селфи первой леди: у Елены Зеленской появился Instagram

STYLERПерсоны    20.05.2019 - 11:52
Селфи первой леди: у Елены Зеленской появился Instagram
Елена Зеленская завела Instagram (коллаж: РБК-Украина)

Елена Зеленская опубликовала несколько совместных фото с супругом Владимиром Зеленским

У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня, 20 мая, принес присягу на верность украинскому народу во время инаугурации, появился официальный аккаунт в социальной сети Instagram. 

Селфи первой леди: у Елены Зеленской появился Instagram

Елена Зеленская завела Instagram (instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди опубликовала на своей странице совместное селфи с супругом, которое они сделали по пути в Верховную Раду.

"Начинаем..." - подписала Елена Зеленская публикацию.

Елена Зеленская завела Instagram (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Пользователи сети оставляют множество комментариев на странице первой леди.

  • Удачи вам. Наконец-то у нас молодой президент, и красавица первая леди.
  • Еще одно доказательство того, что за каждым великим мужчиной стоит мудрая женщина.
  • Поддержите его в трудных ситуациях! Пусть он сделает нашу страну великой! Спасибо Вам!
  • Эти лица действительно отражают красоту всего украинского народа! Самые красивые руководители Украины.
  • Раньше самой красивой леди была для меня Мелания Трамп, теперь Вы. Очень прекрасная.
  • Теперь не стыдно будет за страну на офицальных и неофициальных международных вечерах. Красивая пара.
  • Первый раз с улыбкой смотрела на нашего президента
  • Дай Бог, чтоб все задуманное вами сбылось, и Украина процветала.

К слову, сеть бурно отреагировала на инаугурацию Зеленского и его заявления во время первой вступительной речи в качестве президента Украины.

Напомним, Марина Порошенко подвела итоги своей работы в качестве первой леди и дала советы новой первой леди Елене Зеленской.

Ранее Елена Зеленская рассказала, почему ее муж не хочет находиться в здании администрации, и каким образом он собирается решить проблемы с Россией.

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