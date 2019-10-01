Погибшие в сентябре герои: истории на фото украинских защитников

На Донбассе на фронте в сентябре погибли 14 украинских бойцов. Не смотря на "хлебное перемирие", объявленное еще в июле, а также анонсированную подготовку к отводу войск от всей линии соприкосновения, оккупанты продолжают обстрелы, а украинские защитники - проливать кровь.

Первый месяц осени забрал на фронте столько же жизней, сколько и в июле, который называли самым кровавым с начала 2019 года.

Среди погибших на передовой в сентябре самый младший герой только недавно встретил свой 21-й день рождения, а у самого старшего дома остались четверо детей, отмечают в благотворительном фонде "Повернись живим" на странице в Facebook.

Боец 24-й бригады Александр Грицаюк скончался в больнице в Днепре 1 сентября после ранений, полученных 25 августа на позиции в районе Марьинки в Донецкой области.

Фото: Александр Грицаюк

Александру было 47 лет, он родом из Черкасской области. У него остались мать, жена и четверо детей.

Воин 138-й радиотехнической бригады Воздушных сил Украины Андрей Проценко был командирован в 36-у отдельную бригаду морской пехоты и погиб 2 сентября в районе Водяного. Жизнь бойца оборвала пуля вражеского снайпера.

Фото: Андрей Проценко

Андрей родом из Винницкой области, ему было 24 года. Его ждали родители и сестра.

Военный отряда специального назначения "Азов" Нацгвардии 25-летний Эдуард Шахов умер 4 сентября в районе Зайцевого. Он также получил фатальное ранение после выстрела снайпера оккупантов.

Фото: Эдуард Шахов

Эдуард родом из Херсонской области, но долгое время жил на Донбассе, учился в вузе в Донецке. У него остались родители.

Гранатометчик 53-й отдельной мехбригады Михаил Ткачишин погиб 5 сентября возле захваченной "ДНРовцами" Горловки - также от пули снайпера.

Фото: Михаил Ткачишин

Михаил проживал вместе с семьей во Львовской области. Ему было 30 лет. Дома бойца ждали родители и маленький сын.

Боец ​​36-й отдельной бригады морской пехоты 32-летний Николай Обуховский погиб 11 сентября во время вражеского обстрела около Павлополя. И снова - из-за вражеского снайпера.

Фото: Николай Обуховский

Николай родом из Николаевской области. У него остались мать, жена и маленькая дочь.

Воин 36-й отдельной бригады морской пехоты Александр Линчевский погиб 11 сентября вместе с Обуховским. Бойцу был только 21 год.

Фото: Александр Линчевский

Александр родом из Черкасской области. У него остались родители, братья и сестры.

Снайпер батальона Нацгвардии "Донбасс" 45-летний Валерий Шатурский погиб 12 сентября во время вражеского обстрела.

Фото: Валерий Шатурский

Валерий жил в Мариуполе. У него остались жена и дети.

Майор, военнослужащий 74-го отдельного разведбатальона 34-летний Михаил Цимбалистый погиб на фронте 13 сентября от пули снайпера оккупантов. Он был выпускником Академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

Фото: Михаил Цимбалистый

Михаил жил в Тернополе. Дома его ждали родители, сестра и жена.

Воин 8-го отдельного полка спецназначения Максим Кондратюк скончался в госпитале в Харькове 14 сентября после полученный 10 сентября ранений в зоне проведения ООС. Его группа подорвалась на взрывном устройстве.

Фото: Максим Кондратюк

Максиму - уроженцу Хмельницкой области - было 26 лет. У него остались родители, жена и маленькая дочь.

Боец ​​24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной мехбригады Владислав Рой погиб 17 сентября во время вражеского обстрела в районе Торецка. Ему недавно исполнилось 25 лет.

Фото: Владислав Рой

Владислав родом из Запорожской области. Дома его ждали родители и сестра.

Воин 28-й ОМБр Андрей Сторожук погиб 24 сентября от пули снайпера боевиков в районе Марьинки. Бойцу было 27 лет.

Фото: Андрей Сторожук

Андрей родом из Хмельницкой, у него остались жена и маленький сын.

Офицер бригады быстрого реагирования НГУ 38-летний Александр Маркив погиб 27 сентября от осколочного ранения в районе Светлодарска. Перед тем, как отправиться на фронт, он был участником Революции Достоинства.

Фото: Александр Маркив

Александр родом из Киевской области. У него остались родители, жена и маленький сын.

Военнослужащий 56-й ОМПБр Владимир Аджавенко скончался 28 сентября в Днепропетровской областной клинической больнице после пулевого ранения (снова снайпер) 11 сентября около н.п. Пески в Донецкой области. Все это время врачи боролись за жизнь бойца.

Фото: Владимир Аджавенко

Владимир родом из Мариуполя, ему было 24 года.

Военная батальона "Айдар" 53-й ОМБр 210летняя Анастасия Витовская погибла в Донецкой области 27 сентября от осколочного ранения.

Фото: Анастасия Витовская

Анастасия родом из Луганской области. Дома ее ждал маленький сын.

Как сообщалось ранее, на Донбассе на фронте погибли в августе восемь украинских военных. Самому младшему из погибших героев было только 20 лет, а самому старшему - 38.