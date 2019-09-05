Отомстим! В "Азове" рассказали о погибшем на фронте 26-летнем герое (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Эдуард Шахов погиб 4 сентября на Светлодарской дуге. Младший сержант занимал должность парамедика

На Донбассе погиб украинский военный Эдуард Шахов с позывным Шах. Жизнь 26-летнего бойца 4 сентября оборвала пуля вражеского снайпера. Об этом 5 сентября рассказали в пресс-службе полка "Азов".

Также сослуживцы опубликовали фото погибшего воина.

Как сообщили в полке, Шахов на Светлодарской дуге получил ранение, несовместимое с жизнью.

Эдуард - уроженец Херсонской области, однако большую часть сознательной жизни он провел на Донбассе, учился в Донецке, который сейчас временно оккупирован.

Шах служил в "Азове" с лета 2015 года в 3-й роте 2-го батальона, имел звание младший сержант. Он был командиром отделения в своем подразделении, также занимал должность парамедика.

Эдуард Шахов с позывным Шах (Фото: azov.org.ua)

"Боец слыл добросовестным и способным воином, а еще был очень общительным и очень искренним парнем. В "Азов" пошел служить, потому что не мог сидеть, сложа руки, когда украинские земли оказались в лапах оккупанта", - говорится в сообщении.

Также побратимы выразили слова глубоких соболезнований семье и друзьям Эдуарда.

Военные пообещали отплатить врагу за гибель Шаха "во сто крат".

"Обещаем: Украинский флаг обязательно будет развеваться над родным для погибшего "Азовца" Донецком и другими городами, которые сегодня находятся в плену врага. Отомстим!" - написали в пресс-службе полка "Азове".

Как сообщалось, 22 августа один из защитников Украины Игорь Терехов умер от сердечной недостаточности. 36-летний военный был командиром, который пошел воевать на Донбасс добровольно.

Также мы писали о том, что ранее на Донбассе от обстрела погиб воин ВСУ Константин Гаврик. Погибший был родом из Токмака Запорожской области и служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.