В Днепре умер тяжелораненый боец ВСУ

Иллюстративное фото (pixabay.com.jpg)

Владимир Аджавенко получил тяжелое пулевое ранения в голову 11 сентября в районе Песков

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова скончался тяжелораненый военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Аджавенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что медики боролись за жизнь 24-летнего военного более двух недель.

По информации 56-й отдельной мотопехотной бригады, боец Владимир Аджавенко получил пулевое ранение в голову 11 сентября в районе Песков в Донецкой области.

По предварительным данным, это была пуля снайпера противника. Боец был эвакуирован в Днепр авиацией, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Владимир Аджавенко уроженец Мариуполя.

Напомним, на Донбассе с начала суток, 30 сентября, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных, из них трижды с применением минометов. По сообщению Минобороны, боевики из 82 мм минометов обстреляли украинские позиции вблизи Водяного (9 мин), Зайцевого (10 мин), Шум (10 мин). Также из крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП и стрелкового оружия были обстреляны позиции операции Оъединенных сил (ООС) вблизи Новотроицкого, Новомихайловки и Водяного.

Также сообщалось, что 28 сентября в "Луганской народной республике" группа детей подорвалась на гранате. Инцидент произошел в селе Черногоровка во время того как дети играли с взрывоопасным предметом. В результате взрыва гранаты ранения получили пятеро детей.