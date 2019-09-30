ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепре умер тяжелораненый боец ВСУ

Новости » Происшествия    30.09.2019 - 14:52
В Днепре умер тяжелораненый боец ВСУ
Иллюстративное фото (pixabay.com.jpg)

Владимир Аджавенко получил тяжелое пулевое ранения в голову 11 сентября в районе Песков

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова скончался тяжелораненый военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Аджавенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что медики боролись за жизнь 24-летнего военного более двух недель.

По информации 56-й отдельной мотопехотной бригады, боец Владимир Аджавенко получил пулевое ранение в голову 11 сентября в районе Песков в Донецкой области.

По предварительным данным, это была пуля снайпера противника. Боец был эвакуирован в Днепр авиацией, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Владимир Аджавенко уроженец Мариуполя.

Напомним, на Донбассе с начала суток, 30 сентября, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных, из них трижды с применением минометов. По сообщению Минобороны, боевики из 82 мм минометов обстреляли украинские позиции вблизи Водяного (9 мин), Зайцевого (10 мин), Шум (10 мин). Также из крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП и стрелкового оружия были обстреляны позиции операции Оъединенных сил (ООС) вблизи Новотроицкого, Новомихайловки и Водяного.

Также сообщалось, что 28 сентября в "Луганской народной республике" группа детей подорвалась на гранате. Инцидент произошел в селе Черногоровка во время того как дети играли с взрывоопасным предметом. В результате взрыва гранаты ранения получили пятеро детей.

Украинские военные получили разрешение на использование беспилотников На Донбассе в четверг ранили украинского военного
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныраненыеЖертвы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь