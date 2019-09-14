Осталась жена и трехлетняя дочь: в больнице умер тяжело раненный на фронте морпех (фото)

В больнице умер морпех, раненый на фронте на Донбассе (Фото: коллаж РБК-Украина)

26-летний Максим Кондратюк был госпитализирован 10 сентября

В Харькове в больнице скончался 26-летний морской пехотинец, который на фронте на Донбассе получил тяжелые ранения. За жизнь воина несколько дней боролись медики, но 14 сентября сердце старшего сержанта 8 отдельного полка спецназначения ВСУ Максима Кондратюка остановилось. Об этом говорится в сообщении Командования Сил специальных операций ВС Украины на странице в Facebook.

Боец был доставлен в госпиталь с многочисленными огестрельными осколочными ранениями 10 сентября. Сегодня около семи утра его не стало.

Морпех Максим Кондратюк (Фото: ye.ua)

"Родители потеряли сына, жена мужа, дочь папы, Украина - защитника и патриота", - написали побратимы.

Максим Кондратюк - уроженец Красиловки Хмельницкой области, передает местное издание "Є". В Хмельницком он проживал вместе с женой и трехлетней дочерью.

Сообщается, что о дате прощания и месте похорон информация появится позже.

Ранее сегодня в пресс-центре ООС сообщили, что на Донбассе 13 сентября при выполнении боевой задачи погиб украинский военнослужащий.

Также мы писали о том, что 12 сентября выполняя боевое задание в зоне проведения ООС погиб военнослужащий Нацгвардии. Военный получил ранения несовместимые с жизнью.

Напомним, ранее побратим легендарного разведчика, старшого сержанта 74-й ОМБр Александра Колодяжного с позывным "Кол" рассказал, как герой подорвался на мине при проведении спецоперации по вывозу из оккупированных территорий на Донбассе "ДНРовца" Владимира Цемаха. Военный Дмитрий Гержан с позывным "Тритон" тогда также подорвался и потерял ногу.